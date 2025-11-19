Denuncias de Carlos Núñez contra Riera y Peña: esto dijo el senador “Bachi” Núñez

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), habló sobre la situación de su colega y compañero de bancada en la Cámara Alta Carlos Núñez (ANR), cuya salida del movimiento oficialista cartista Honor Colorado se ha rumoreado como una posibilidad luego de que lanzara duras críticas contra el ministro del Interior, Enrique Riera, e hiciera una grave acusación contra el presidente Santiago Peña.

El senador Carlos Núñez acusó al ministro Riera de haber cobrado sobornos a decenas de comisarios de la Policía Nacional a cambio de brindarles ascensos, supuestamente en connivencia con el comandante de la Policía, el comisario Carlos Benítez.

Además, afirmó recientemente que el presidente Santiago Peña le ofreció poner a su disposición 50 cargos públicos a cambio de que no deje la bancada de Honor Colorado en el Senado, como insinuó que podría hacer.

El senador Basilio Núñez dijo respetar “la postura del colega”, pero agregó que denuncias como las que hizo Carlos Núñez deben ser realizadas “ante los estamentos correspondientes” como el Ministerio Público.

Dijo desconocer si Carlos Núñez abandonará o no el cartismo, aunque dijo estar seguro de que este no dejará el Partido Colorado y “va a seguir trabajando con los colegas”.

El presidente del Congreso ratificó su apoyo al ministro Riera y enfatizó que “todas las designaciones del Poder Ejecutivo este senador va a apoyar”.

Dionisio Amarilla, el “opositor” que fue a EE.UU.

El senador Basilio Núñez comentó también sobre la reciente visita que él y otros legisladores cartistas y aliados del oficialismo hicieron a Estados Unidos, donde se reunieron con autoridades del gobierno norteamericano como el subsecretario de Estado Christopher Landau.

“Paraguay es amigo de EE.UU. históricamente, esos lazos vamos a estrechar más”, dijo.

Las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Santiago Peña y el anterior gobierno estadounidense de Joe Biden fueron tensas, ya que el oficialismo cartista acusaba a Washington de intentar interferir en asuntos internos paraguayos con las sanciones por supuesta corrupción que EE.UU. impuso a líderes políticos como el expresidente Horacio Cartes.

Sin embargo, los lazos se relajaron luego de la asunción en Estados Unidos del actual presidente Donald Trump, cuyo gobierno levantó este año sanciones que impuso al expresidente Cartes.

Ante una consulta sobre la ausencia de legisladores de la oposición en la comitiva de legisladores que visitaron Estados Unidos, el senador Núñez dijo que “se fueron opositores” y señaló al senador Dionisio Amarilla.

Aunque nominalmente representa al opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el senador Amarilla es uno de los principales aliados del cartismo en el Senado e incluso fue momentáneamente expulsado del PLRA por su cercanía con el oficialismo.

Municipales: “No vamos a tener peleas mediáticas como la oposición”

Finalmente, el senador Núñez comentó sobre la campaña interna del Partido Colorado en Asunción de cara a las elecciones municipales de 2026, donde el cartismo aún tiene pendiente definir a un candidato para pugnar con la disidencia colorada por la candidatura de la ANR.

Afirmó que mañana tendrá lugar una reunión del “comando” de Honor Colorado en la que el tema sería tratado.

“Hay mucha tela que cortar, veremos quién es el candidato más apto y quién acepta”, dijo, y añadió que “no vamos a tener peleas mediáticas como la oposición”.

Algunos nombres que han sido rumoreados como posibles precandidatos cartistas para la Intendencia de Asunción son el actual intendente asunceno Luis Bello - quien sucede en el cargo al destituido exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez -, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Bernal; el exinterventor de la Municipalidad de Asunción Carlos Pereira o el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

La disidencia colorada, mientras tanto, tiene como potenciales precandidatos al diputado Daniel Centurión, al exdiputado Hugo Ramírez, al exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba; o al exministro de Educación Néstor Zárate.

Por su parte, partidos y movimientos de la oposición planean definir a más tardar en febrero, por medio de una encuesta, una candidatura única para disputar la Intendencia de Asunción. Actualmente las precandidaturas anunciadas son las de Arlene Aquino, representante del partido Cruzada Nacional; la diputada Johanna Ortega (País Solidario) y la excandidata a la Vicepresidencia de la República Soledad Núñez.