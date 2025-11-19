Kobylanski anuncia este cambio para el sorteo de su salario

El senador Walter Kobylanski, de Cruzada Nacional, informó este miércoles un cambio en la modalidad del sorteo mensual que realiza con su salario como legislador. Según su comunicado, la dinámica pasará de dos premios de G. 5 millones a diez premios de G. 1 millón cada mes.

El parlamentario explicó que la decisión responde a su intención de “dar más oportunidades” a quienes participan.

El primer sorteo se realizó a inicios de noviembre, con dos ganadores que recibieron los montos más altos. El resto de su salario, sostuvo, es distribuido entre sus colaboradores.

Kobylanski asumió la banca tras la destitución de Norma Aquino y reiteró que no necesita los G. 38 millones que percibe mensualmente como dieta.

Participación abierta y sin requisitos partidarios

El legislador aclaró que el sorteo está habilitado para toda persona mayor de 18 años, sin exigencia de afiliación política ni costo alguno.

Para inscribirse, los interesados deben completar un formulario disponible en la página web difundida por el propio senador en sus redes sociales.