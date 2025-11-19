“Queremos un turismo más robustecido”, señala el intendente de Ciudad del Este

El intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, expresó que desea que el microcentro se abra de noche, que haya turismo y no solamente compras. Indicó que para el 2026 se enfocarán en obras menores, pero que en el 2027 van a trabajar con un presupuesto más grande.

Esto deja en claro que Mujica volverá a ser el candidato para las elecciones municipales del año próximo.

“Queremos que el microcentro se abra de noche, que haya turismo, no solamente de compras. Que haya cultura, hotelería, arte y gastronomía”, adelantó el intendente esteño.

A renglón seguido explicó: “Nosotros ya tenemos un poco de fondo en el presupuesto de 2026. Además, el centro de monitoreo que la municipalidad invirtió ya está instalado. El sistema de seguridad es importante para cuidar a los turistas de las estafas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿De cuánto es el presupuesto que administrará el nuevo intendente de Ciudad del Este?

Apuntó que desea que la jardinería sea más linda, las pinturas y los baños públicos, que se le había cedido a un grupo de trabajadores en la vía pública, van a recuperar, pintar y mejorar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde enero ya hablamos con la Cámara de Empresarios, también con los transportistas. Me refiero a taxistas, mototaxistas, transporte alternativo. Y cuando hablo de Cámara de Empresarios, hablo de las grandes empresas, los grandes shopping y también de las empresas de nivel medio”, sostuvo el intendente, apuntando al objetivo de mayor vida nocturna para el Este.

En otro momento, expresó que para el 2026 se enfocarán en obras menores, pero que ya mejoren la calidad y la seguridad de la ciudad. “A partir del 2027 vamos a trabajar con el plan director con un presupuesto mucho más grande”.

Mencionó que una vez que desarrollen el plan director, muchas grandes empresas pueden encargarse de mejorar sus veredas y los paseos centrales. “Entonces se optimiza el uso del dinero de la municipalidad”.

Lea más: Tras victoria en CDE, oposición apunta a la unidad para las municipales 2026

“Desde Aduana hasta Oasis, tenemos el gran sueño de que las calles San Blas y Monseñor Rodríguez sean totalmente peatonales y ahí sigue el espacio también ya para el arte, la cultura, la gastronomía", mencionó el intendente.

A renglón seguido adelantó: “Para el 2026 ya se aprobó el presupuesto, en la Junta municipal, para lo que es Parque Chino, el aeropuerto Alejo García, y la plaza Van Aaken que está frente al Obispado”.

“La vida nocturna alrededor del lago está mejorando muchísimo. Entonces nosotros queremos acompañar con fuerza ese dinamismo, ese empleo privado. Grandes shopping se están construyendo, se están inaugurando, sigue creciendo el comercio, pero así como expresé, queremos un turismo más robustecido”, remarcó Mujica.

Para finalizar, fue consultado sobre si con esto se puede suponer que volverá a ser candidato para las próximas elecciones y respondió: “Por los resultados que obtuvimos y también porque estamos plenamente convencidos que nuevamente vamos a hacer una gran gestión, lo más natural es que yo sea candidato en el 2026″.