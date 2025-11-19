Diputados instan a autoridades de San Ber a cumplir con ordenanza

El pedido fue planteado por el diputado Mauricio Espínola (ANR-Añeteté). Inicialmente, el cartista Miguel del Puerto se opuso al tratamiento, pero luego cedió, tras conversar con el proyectista.
La iniciativa surgió luego de que la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, junto con la Asociación de Hoteles y Afines (ASOTEL), emitieran un comunicado indicando que el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) por “orden superior” decidió ignorar una ordenanza y eliminar la vida nocturna de la ciudad, poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo para la temporada veraniega.
Comerciantes y hoteleros de San Bernardino denunciaron que el intendente cartista se niega a firmar contratos de alquiler con los bares ubicados en el Anfiteatro José Asunción Flores, pese a la existencia de una ordenanza vigente que autoriza su funcionamiento hasta las 05:00.
En respuesta, el jefe comunal dijo que los locales nocturnos ya no pueden estar ahí por el vencimiento de un acuerdo.
Admitió que “se le pasó” vetar la ordenanza Nº 55/2025. En algunos medios de comunicación se indicó que también recibió una “orden superior del presidente (Santiago Peña)” para evitar la polución sonora. No obstante Ruiz Díaz negó la supuesta injerencia política.