Política
19 de noviembre de 2025 - 01:00

Diputados instan a autoridades de San Ber a cumplir con ordenanza

Ya no se alquilar espacios para discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores.
Ya no se alquilar espacios para discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores.Faustina Agüero

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de declaración en donde insta a las autoridades de San Bernardino a cumplir con las ordenanzas vigentes y garantizar las actividades turísticas y nocturnas de la ciudad.

Por ABC Color

El pedido fue planteado por el diputado Mauricio Espínola (ANR-Añeteté). Inicialmente, el cartista Miguel del Puerto se opuso al tratamiento, pero luego cedió, tras conversar con el proyectista.

Lea más: Intendente de San Ber recibió orden de Santi Peña, acusan

La iniciativa surgió luego de que la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, junto con la Asociación de Hoteles y Afines (ASOTEL), emitieran un comunicado indicando que el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) por “orden superior” decidió ignorar una ordenanza y eliminar la vida nocturna de la ciudad, poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo para la temporada veraniega.

Lea más: Desplante del intendente de San Ber: “hasta al pa’i le mintió”, dice representante de Cámara de Comercio

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comerciantes y hoteleros de San Bernardino denunciaron que el intendente cartista se niega a firmar contratos de alquiler con los bares ubicados en el Anfiteatro José Asunción Flores, pese a la existencia de una ordenanza vigente que autoriza su funcionamiento hasta las 05:00.

En respuesta, el jefe comunal dijo que los locales nocturnos ya no pueden estar ahí por el vencimiento de un acuerdo.

Admitió que “se le pasó” vetar la ordenanza Nº 55/2025. En algunos medios de comunicación se indicó que también recibió una “orden superior del presidente (Santiago Peña)” para evitar la polución sonora. No obstante Ruiz Díaz negó la supuesta injerencia política.