Varios líderes del Congreso de Taiwán visitan Paraguay

En tono de broma, Basilio “Bachi” Núñez dijo que estaban todos invitados a la reunión con la delegación de Taiwán, menos Éver Villalba (PLRA), por su campaña a favor de establecer relaciones comerciales con la República Popular de China (continental).

Con estos encuentros el oficialismo busca desmentir una vez más las declaraciones de la exsenadora cartista Norma Aquino “Yamy Nal”, quien fue grabada afirmando que una donación de Taiwán de US$ 8 millones sería repartida entre varios senadores de Honor Colorado. Por este motivo perdió su investidura.

Reunión con Santiago Peña

Durante la reunión con el presidente Peña, según el parte oficial, “se destacó el excelente nivel de las relaciones bilaterales y se expresó la voluntad de continuar profundizando la alianza estratégica entre ambos países”.

Supuestamente, las autoridades abordaron iniciativas de cooperación en áreas prioritarias, así como oportunidades para fortalecer el comercio, las inversiones y los intercambios culturales.

Recientemente los gobiernos de Paraguay y Taiwán también suscribieron un acuerdo para el primer desembolso de US$ 20.000.000 a favor del MOPC para el financiamiento del proyecto Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción.