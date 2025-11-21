Alliana niega objeción por elección de Camilo Pérez como precandidato a la intendencia

El presidente del Comité Olímpico, Camilo Pérez, confirmó que Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y del movimiento Honor Colorado, le propuso ser el precandidato a la Intendencia de Asunción, algo que no cayó muy bien a varios referentes del partido.
Consultado sobre esta situación, el vicepresidente Pedro Alliana indicó que Camilo Pérez es una figura interesante y no cree que exista alguna objeción ante su elección.
“Yo no sé si objetar, pero algunos ya tenían su conversación y les gustaba la figura de algunos posibles precandidatos de capital. Figuras interesantes como Luisfer Bernal, en su momento yo aposté por Raúl Latorre, quien me parece un excelente candidato para llevar adelante la Municipalidad de Asunción", indicó el vicepresidente.
Al referirse al titular del COP, expresó: “Sabemos de su capacidad, sabemos de su coloradísimo, sabemos de su gran trabajo al frente del Comité Olímpico y creemos que sería una figura interesante para llevar adelante los destinos de la municipalidad. Pero es una cuestión que se sigue conversando, aunque nos parece una figura interesante".
Alliana reiteró que no hubo ninguna molestia, solo que la gente habló de otros posibles candidatos. “Si en algún momento se toma la decisión, vamos a hablar con la dirigencia dentro del partido en capital, para que esto no sea una imposición, sino un consenso”.
En otro momento fue consulado sobre la situación del senador Carlos Núñez y Enrique Riera. “Nosotros le hemos dado, junto con el presidente de la República, todo nuestro respaldo a Riera, por el gran trabajo que está realizando al frente del Ministerio del Interior".
“Ojalá puedan solucionar este impasse, pero si el senador toma la decisión de salir de Honor Colorado, es algo personal”, agregó.
Por otra parte, desmintió el rumo de una posible salida del senador Beto Ovelar del movimiento Honor Colorado. “Desmiento esa información, pero igual sería bueno que se lo pregunten a él”.