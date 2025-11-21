Filizzola pide convocar al canciller por denuncias de espionaje que frenaron negociación del Anexo C de Itaipú

El senador Rafael Filizzola (PDP) presentó una nota dirigida al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún, para exigir claridad sobre el episodio diplomático que detuvo temporalmente las negociaciones del Anexo C de Itaipú.

Según la información oficial citada en la nota, el conflicto habría sido “superado” tras la recepción de un informe remitido por el país señalado como responsable del presunto espionaje. Sin embargo, el contenido de dicho documento permanece clasificado, lo que genera preocupación en el ámbito legislativo y en sectores especializados en política exterior.

El senador considera imprescindible que el canciller nacional comparezca ante la Comisión para brindar una explicación exhaustiva. Entre los aspectos que solicita aclarar, destacan la naturaleza de las denuncias de espionaje en el que se solicita saber qué tipo de actividades habrían motivado el impasse diplomático y cuál fue su impacto real en las negociaciones.

Asimismo, el contenido del informe extranjero: ¿Qué elementos contiene el informe remitido por la contraparte, por qué se mantiene reservado y cuál es su alcance estratégico?

También las condiciones para superar el conflicto: ¿Cómo se resolvió la tensión diplomática y bajo qué acuerdos se reanudó la agenda bilateral sobre Itaipú?

Además de las implicancias para la seguridad nacional: ¿Qué riesgos expuso el episodio respecto a la protección de información sensible y a las comunicaciones oficiales en futuras negociaciones internacionales?

Filizzola pide incluir el tema en la próxima sesión

En la parte final del documento, el legislador solicita que el asunto sea incorporado al orden del día de la próxima sesión de la Comisión, que será el martes 25. También pide cursar invitaciones al canciller y a los funcionarios que se consideren necesarios para una exposición completa.

Filizzola no descarta la necesidad de una sesión reservada, dado el carácter delicado de la información involucrada.