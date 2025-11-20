Video: MEC prevé hacer coincidir vacaciones de invierno con Mundial 2026

Durante el acto de cierre del Programa “Jóvenes Conectados”, el presidente de la República, Santiago Peña, propuso que las vacaciones de invierno del 2026 coincidan con los partidos de la Copa del Mundo, evento que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio.

“Su orden será cumplida”, respondió el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Ante la consulta de si esa solicitud del presidente podría ser cumplida, el titular del MEC indicó: “Es factible. Ahora estamos viendo el calendario escolar y vamos a esperar el 5 de diciembre para tener fechas exactas y terminar de cerrar. Esto nos va a permitir gestionar los días necesarios atendiendo a que tengamos que ir un poco más de los quince días”.

“Esta es una fiesta que merece. El Presidente me hizo oficialmente hoy el pedido en un acto y entonces, el 10 de diciembre, vamos a estar presentando el calendario”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MEC insiste con fracasado “Día Nacional de los Kits” en 2026

Una de las alternativas sería la de comenzar las clases la segunda semana de febrero y la otra es terminar un poquito más tarde (las clases). “Pero vamos a saber bien cuando tengamos con precisión los días en que juega Paraguay”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros vamos a tener un colchón (de días), de manera de que si en julio hace mucho frío, nos podamos también tomar una semanita más, porque ya lo hicimos antes”, expresó.

En otro momento, el titular de educación mencionó que en estos momentos también están planeando definir en este calendario escolar el Día nacional de entrega del kit escolar, el cual ya tienen en depósito el 25 por ciento de los materiales a entregar.

“Pero para definir lo de las vacaciones y la entrega de los kits, estamos pendientes al 5 de diciembre. Ese día será clave para cerrar nuestro calendario escolar para el 2026″, finalizó.