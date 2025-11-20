Maidana habla de “respeto” a la decisión de Carlos Núñez sobre salida de Honor Colorado

Tras los cuestionamientos al ministro del Interior, Enrique Riera, por priorizar la prueba del polígrafo a las de correspondencia de bienes o procesos judiciales en contra de oficiales que buscan un ascenso en la Policía Nacional, el senador Carlos Núñez anunció su posible salida de la bancada oficialista, debido a la indignación que le causó la exclusión del comisario César Luis Pérez Mareco.

Además, senadores colorados y el opositor Eduardo Nakayama presentaron un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior a garantizar la aplicación del polígrafo como filtro obligatorio para los ascensos dentro de la Policía Nacional, petición firmada también por el senador que anunció su salida, Carlos Núñez.

Ante la posibilidad salida de su colega del bloque oficialista, Derlis Maidana aseguró que respetarán la decisión del mismo de concretarse, aunque dijo desconocer si es que se concretó. Núñez también denunció supuestos cobros de coimas por parte del ministro del Interior.

“Respeto sus afirmaciones, si bien no la compartimos, creemos firmemente en el trabajo que viene realizando el ministro Riera al frente del Ministerio del Interior. Respetamos, valoramos mucho, queremos que Carlos Núñez, por supuesto, y todos los colegas sigan en la bancada, pero si él también considera que no es escuchado o que sus opiniones no se tiene en cuenta, bueno, cada uno, pues tiene el camino de elegir. Están algunos colegas conversando con él. Vamos a ver la decisión que él va a tomar”, afirmó.

“Bachi” fuera del país

El Presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez se encuentra fuera del país. El colorado cartista además es uno de los que debe gestionar la renuncia de Carlos Núñez de la bancada oficialista si es que la misma se concreta.

Derlis Maidana dijo que desconoce si es que Carlos Núñez presentó una nota de renuncia a la bancada de Honor Colorado, aunque no descartó que la misma se haya presentado o se defina hoy.

“Creo que él está todavía en la bancada, está conversando y lo he escuchado ayer en un medio de comunicación que el día de la fecha va a tomar una decisión definitiva. Yo no tengo información porque el líder de bancada, el presidente del Senado, estuvo de viaje, creo que está llegando enseguida. Yo no sé si sus respectivas secretarias recibieron alguna nota del colega. Hasta ahora es una batalla más mediática que es jurídica”, sostuvo.

El senador Carlos Núñez acusó al ministro Riera de haber cobrado sobornos a decenas de comisarios de la Policía Nacional a cambio de brindarles ascensos, supuestamente en connivencia con el comandante de la Policía, el comisario Carlos Benítez.

Además, afirmó recientemente que el presidente Santiago Peña le ofreció poner a su disposición 50 cargos públicos a cambio de que no deje la bancada de Honor Colorado en el Senado, como insinuó que podría hacer.

Candidatos a intendentes de Asunción

Maidana reconoció que pidió a los ministros del Poder Ejecutivo que atiendan a la dirigencia colorada, e incluso aseguró que no pueden “estar viviendo en una burbuja”, siendo la dirigencia del movimiento Honor Colorado la que soportó cinco años de disidencia y todavía reivindica muchos espacios.

Por otra parte, sobre la disputa para el candidato a intendente de Asunción por parte del oficialismo, dijo que no se puede descalificar a Camilo Pérez, titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) por ser liberteño, aunque dijo que para él el candidato debería ser Luis Fernando Bernal, actual titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (Essap).

“Creo que está haciendo un buen trabajo en el Comité Olímpico. Creo que es el momento de los políticos. A mí la figura dentro de Honor Colorado que más me convence para la intendencia de Asunción es Luisfer Bernal, que es una figura nueva, joven, que está haciendo un buen trabajo en la Essap, pero las decisiones seguramente el comando de capital o los presidentes seccionales de capital”, refirió.

Agregó que tanto el actual intendente de Asunción, Luis Bello, como el director del Registro Civil, Maxi Ayala, también son nombres que suenan como los posibles candidatos por Honor Colorado.