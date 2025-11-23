Hugo Ramírez: “Debés tener ojos verdes y muchos ceros en tu cuenta para ser candidato del cartismo”

Tras rumores de que el cartismo impulsaría la candidatura de Camilo Pérez López Moreira, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), para la Municipalidad de Asunción, el candidato colorado a la concejalía capitalina Hugo Ramírez (ANR) denunció que el cartismo liderado por el presidente Santiago Peña mantiene un perfil “elitista”.

“La ANR de Santiago Peña es elitista y los que somos dirigentes olemos demasiado a pueblo. Tenés que tener ojos verdes, apellidos compuestos y grandes ceros en tu cuenta corriente para ser candidato del cartismo”, afirmó.

Ramírez agregó que este modelo de selección de candidatos excluye a dirigentes que están más conectados con la ciudadanía, lo que limita la representatividad dentro del Partido Colorado.

Impuestos de candidaturas y riesgo para la democracia

Ramírez señaló que tanto el cartismo como la oposición buscan imponer candidaturas sin considerar la opinión de la ciudadanía.

“La imposición de Soledad Núñez no difiere en absoluto con la imposición de Camilo Pérez. Y el Partido Colorado siempre se caracterizó por tener unas internas vibrantes, donde con aciertos y desaciertos rige la democracia. En la oposición, al contrario, rige la cafecracia: en una mesa entre cuatro paredes, tomando café, deciden los candidatos”, expresó.

En el caso del cartismo, según Ramírez, Cartes pretende imponer a Pérez como candidato, ignorando el clamor de los correligionarios.

“Quieren imponerle a la gente una candidatura entre cuatro paredes para que el dirigente se convierta en un esclavo de servicios electorales, que después cuando llegue su candidato, seguramente ni siquiera le va a atender el teléfono”, mencionó.

Disidencia colorada busca unificar candidaturas

Ante este panorama, el exdiputado aseguró que desde la disidencia colorada buscan consolidar una candidatura única en Asunción.

“Lo importante es interrumpir el modelo cultural cartista que no se instala como institución dentro del partido. Ese es el desafío de la disidencia y por eso hoy estamos en conversaciones entre todos los líderes para buscar una candidatura unificada en Asunción y de esa manera enfrentar al cartismo”, señaló.

Además, destacó que la disidencia busca “recuperar los liderazgos” para que los colorados puedan “ocupar cargos de preponderancia a través de nuestra asociación política” y cambiar la manera de hacer política dentro del partido.

Ramírez desistió de su candidatura a jefe comunal a favor de Dani Centurión (FR), reforzando el objetivo de la disidencia de presentar un frente unido contra la imposición cartista.