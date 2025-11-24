Disidentes afirman que mal gobierno de Santi Peña conspira en Asunción

El diputado Daniel Centurión (ANR-Colorado Añetete) y el ministro de Educación, Nicolás Zárate (colorado independiente), actuales precandidatos a intendente de Asunción por la disidencia colorada, visitaron anoche “En Detalles” de ABC TV.

También asistió el exdiputado colorado Hugo Ramírez (ANR-Fuerza Republicana), quien declinó la semana pasada su precandidatura a favor de Daniel Centurión.

Los precandidatos a intendente por la disidencia colorada con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio de 2026, fueron consultados si la gestión del presidente Santiago Peña (ANR-HC)., beneficia o perjudica las chances electorales en capital. Centurión respondió que “de hecho” el modelo de gestión política del cartismo, es verticalista y de imposición. Dijo que en Honor Colorado, cuyo jefe es el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, se baja la línea a los parlamentarios.

“Colegas del oficialismo y después del día de la votación te dicen, nos bajaron la línea y en contra de su voluntad inclusive, votan en contra de proyectos que ellos creían que podían haber beneficiado a la ciudadanía. Entonces, ese modelo de gestión es el modelo del cartismo y por eso nosotros estamos de este lado”, expresó Centurión.

Agregó que en la disidencia colorada se debaten las ideas, propuestas y finalmente se concluye en qué es lo mejor pensando en el interés general, no pensando en intereses de grupos económicos o de grupos políticos.

“Ahora, con respecto al modelo de gestión del Gobierno, también hay un desgaste tremendo del Gobierno nacional donde los errores cometidos son errores que se han cometido desde el interior del propio Gobierno”, manifestó el diputado de Colorado Añetete.

Señaló que desde que asumió el presidente Santiago Peña, el 15 de agosto de 2023, son evidentes “los errores cometidos”.

Por su parte, Nicolás Zárate indicó que se vive una situación terrible porque no se puede separar el Gobierno central del gobierno municipal. “Hoy con un default selectivo nos deja muy mal parado y eso deja hay un ambiente muy malo en la ciudadanía debido a que no le alcanza el salario para llegar a fin de mes. Se ven despilfarros, las autoridades con farras fastuosas o los famosos clanes. En el caso de Ciudad del Este, ¿por qué perdimos?”, cuestionó el exministro de Educación en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Zárate citó el clan Zacarías, que integra el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías; su esposa, la diputada Rocío Abed y el senador Javier Zacarías, todos del sector cartista.

“El colorado entiende que ese candidato no representa sus aspiraciones, va a votar en contra. El colorado es superdemocrático y sabe votar”, manifestó.

Por su parte, Hugo Ramírez, exdiputado colorado por capital, expresó que actualmente en el Partido Colorado los liderazgos se construyen a base del bolsillo y de la obediencia de un financista.

“Hoy la democracia en el Paraguay corre riesgo, está en peligro. Y vos te das cuenta por la elección del candidato del cartismo que siguen utilizando las mismas prácticas. Entre tres o cuatro personas ricas se ponen a tomar café y deciden quién va a ser el candidato”, dijo.

“Si nosotros no interrumpimos el modelo cartista en el Paraguay, vamos a seguir teniendo un estado que protege los intereses de un solo sector económico y no vamos a utilizar la herramienta política que nos permite administrar la cosa pública para beneficio de las mayorías”, aseveró.

Reducir funcionarios

Nicolás Zárate contó que su plan de gobierno municipal en Asunción prevé el recorte del plantel de funcionarios, de los cuales son considerados planilleros, según denuncias. Indicó que su meta es reducir 3.000 de los 9.000 actualmente, según estimaciones. Dijo que hay funcionarios cobran salario y no pisan la Comuna.

Por su parte, Daniel Centurión dijo que los funcionarios tienen que se echados a patadas de la Municipalidad. Dijo que también tienen que ser denunciados penalmente. El diputado también mencionó la situación calamitosa de la Caja de Jubilados del Personal Municipal. Sostuvo que es inadmisible la situación en la caja que dejó la administración del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.