TSJE aclara ante Diputados dudas sobre licitación de máquinas de votación

Desde las 9:00, diputados de ambas comisiones se encuentran debatiendo con ministros y técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral con respecto a la compra de máquinas de votación para las próximas elecciones.

Durante parte de su exposición, César Rossel señaló que están abiertos a instalar una mesa de diálogo.

Señaló que están a tiempo de aclarar múltiples dudas y explicó parte del proceso licitatorio cancelado y el actual.

Manifestó que su objetivo era iniciar el proceso con reformas técnicas, pero luego de ocho meses de trabajo y retroalimentaciones con los partidos, eso no prosperó. “Ahora tenemos bastante tiempo para hacerlo”, manifestó.

El resumen de la reunión será dado a conocer, probablemente cerca del mediodía, cuando culmine el debate.

Proceso licitatorio cuestionado

Esta reunión surgió después de que la Justicia Electoral, presidida por Jaime Bestard (ANR, HC), recibiera una sola oferente para la licitación de arriendo de 18.000 máquinas de votación, a un costo de US$ 35 millones.

La única oferente fue el consorcio argentino MSA-Comitia, que ya había ganado la licitación de arriendo para las elecciones municipales 2021 y generales de 2023. Sin embargo, se cuestiona que recientemente dicho consorcio pasó a ser representado por el Estudio Gross Brown, cuyo socio principal, Eduardo Gross Brown, es director suplente de ueno bank, entidad manejada por el Grupo Vázquez.

Hasta marzo de este año, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno holding Saeca y socio del Grupo Vázquez.