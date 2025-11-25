De “provocación al pueblo” calificó diputado colorado a los US$ 850.000 para la Villa Navideña

El destino de US$ 850.000 de fondos de Itaipú Binacional para la Villa Navideña, anunciado por el presidente paraguayo de la entidad, Justo Zacarías Irún, sigue causando indignación.

Los principales cuestionamientos se dan por el anuncio de la evaluación de un reajuste de la tarifa en más del 200% de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para algunos usuarios, como también la falta de insumos y alimentos en varios centros hospitalarios públicos.

Colorados disidentes también se expresaron en contra del gasto del monto, como el legislador Roberto González, quien inclusive afirmó que, de concretarse, sería una provocación al pueblo humilde.

“Esto es una más que una ostentación, una provocación a nuestro pueblo humilde, necesitado. En este momento ustedes vayan a cualquier hospital público y van a encontrar montones de compatriotas nuestros tendidos en urgencia, sobre banquillos y sobre camilla. ¿Ustedes se imaginan lo que se podría hacer con $850,000?, de lo que se habla, pero yo le digo con mucha sinceridad, no creo que cometan una burrada de esa magnitud”, refirió.

Peña no tiene autoridad

El diputado dijo que no cree que se concrete el proyecto de la Villa Navideña, debido a la cantidad de necesidades que existen e incluso espera a que la racionalidad se apodere de sus colegas de Honor Colorado.

“Yo quiero creer que esa es una fábula nada más, de que no va a ocurrir en la práctica. Yo creo que una vez por todas tiene que apoderarse de esta gente la racionalidad, el buen criterio, la prudencia. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestra gente más humilde? ‘Nos pasamos por el traste la situación de ustedes’. Eso es lo que decimos a nuestro pueblo, si es que se llega a concretar este proyecto del que se está hablando”, sostuvo.

Sobre la autoridad de Santiago Peña, Presidente de la República, de frenar el proyecto, dijo que el mandatario no cuenta con la misma, ya que quien manda “está sobre la calle España”.

“Yo no sé si él tiene la autoridad para eso. No sé si (Justo Zacarías) le va a obedecer, el poder no pasa por Mburuvicha Róga ni por el palacio. ¿Cuál es la autoridad que tiene un árbitro de fútbol? ¿Cómo se refleja?, con las dos tarjetas que tiene, la amarilla para una amonestación y la roja para una expulsión. Santiago Peña no tiene ninguna de esas tarjetas. Ni puede amonestar, ni puede expulsar porque el que dispone la amonestación o la expulsión como sanción está sobre la avenida España”, criticó.