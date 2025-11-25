Política
25 de noviembre de 2025 - 01:00

Rechazan ley que transparenta precios de la canasta básica

En Pedro Juan Caballero buscan frenar el aumento del precio de la carne bovina.
La considerada “supercomisión”, como se le conoce a la de Equidad, cuya titular es la cartista Rocío Abed, aconseja rechazar la creación del Consejo Nacional de Transparencia y Precios de Referencia de Productos Esenciales (CNTPRPE) planteado por diputados opositores en respuesta a los altos costos de los productos de la canasta básica, como los casos de la carne, el tomate y otros insumos.

Por ABC Color

Los diputados liberales Arnaldo Valdez, Diosnel Aguilera y Adrián “Billy” Vaesken presentaron la iniciativa para crear el órgano consultivo y técnico, con el objetivo de establecer precios de referencia para los productos esenciales, garantizando el acceso equitativo y fomentando la sostenibilidad de la producción.

Proponen realizar estudios técnicos sobre costos de producción, transporte y distribución.

Se busca establecer y publicar precios de referencia para productos esenciales, basados en información real y verificable y, de esa manera, evitar que se inflen o manipulen los precios de manera ficticia perjudicando al consumidor.

También pretenden supervisar variaciones de precios en el mercado nacional y emitir alertas y recomendaciones en casos de subas injustificadas.

Se aclara que no se pretende influenciar en los precios o poner topes, sino en defender al consumidor. El dictamen será presentado mañana en plenaria.