Japón oficializa préstamo de US$ 243 millones para construcción de rutas

Hoy a las 10:00, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Palacio Benigno López, 14 de Mayo y Palma), el embajador del Japón, Katsumi Itagakiy y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, firmarán las notas diplomáticas sobre la cooperación financiera reembolsable del Gobierno del Japón para el “Proyecto de Mejoramiento del Corredor de la Integración y el Desarrollo Socioeconómico en la Región Suroeste”.

El reporte oficial de la Embajada japonesa en Asunción refiere que la concreción de la referida cooperación japonesa fue anunciada durante la visita oficial del presidente de la República, Santiago Peña al Japón, en mayo pasado.

Conforme a los datos oficiales para la ejecución del proyecto, el Gobierno del Japón otorgará su cooperación reembolsable por la suma de 36.380.000.000 de yenes, equivalente a unos US$ 243.000.000, que será otorgada con un período de amortización de 25 años, 6 años de gracia y a un interés anual de 2,45%, para la construcción de 154 km de rutas y 25,37 km de travesías urbanas, que integrarán los departamentos de Ñeembucú y Misiones.

Con la modernización de la red nacional de carreteras y las vías de acceso interregionales en la región suroeste se logrará el mejoramiento de la conectividad logística y la eficiencia del transporte en el país, contribuyendo así, a la expansión de la producción agrícola y al continuo desarrollo socioeconómico del Paraguay, señala el reporte oficial.

