Lizarella dice no estar molesta con Honor Colorado, sí con varios actores políticos

La salida del senador Carlos Núñez de la bancada de Honor Colorado generó un sacudón dentro del movimiento. Además, los rumores señalaban que la senadora Lizarella Valiente podría ser la siguiente en abandonar el bloque, algo que hoy lo terminó desmintiendo.

Sobre su posible salida del movimiento HC, la parlamentaria sostuvo: “Para nada. La presencia del vicepresidente (Pedro Alliana) en el Congreso se dio por otro motivo. A mí invitaron a participar de la reunión y fui porque querían algo lindo en la foto”.

Seguido expresó: “Es de público conocimiento que hay un malestar personal del senador Núñez con el ministro del Interior (Enrique Riera)”.

Volviendo a lo personal, aclaró: “Estoy descontenta. Estamos descontentos, pero con algunos actores. Yo no estoy molesta con el movimiento. Yo soy parte del movimiento Honor Colorado y si iba a salir, ya lo tenía que hacer hace tres meses”, señaló la legisladora.

Cuando fue consultada si Raúl Latorre operó en contra de su marido, el exintendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, dijo que hay que preguntarle a él (Latorre).