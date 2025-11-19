“No soy un voto de alquiler”, dice senador Núñez Aguero y amenaza con irse de Honor Colorado

El legislador Carlos Núñez Aguero (ANR, disidente) abrió su discurso recordando que, tras ser atacado por el ministro del Interior, Enrique Riera, en un programa televisivo, no acudía al Senado para devolver agravios, sino para reafirmar principios: “La transparencia no se negocia, la verdad no se alquila y la dignidad no se ofrece un remate político”, disparó.

Núñez Aguero aseguró que desde sectores del oficialismo se insinuó que debía abandonar Honor Colorado, ante lo cual respondió con una frase. “No soy un voto de alquiler, ni un adorno dócil para exhibir en la plenaria”.

Afirmó además que no es él quien se aleja del movimiento, sino el movimiento el que abandonó sus valores. “No soy yo quien se aleja de Honor Colorado; son ciertas conductas dentro del movimiento las que se alejan del honor”.

Asimismo señaló que “si para preservar mi integridad debo caminar sin ataduras… caminaré solo, caminaré íntegro”, dijo en el espacio de oradores del Senado.

El detonante: el uso del polígrafo en los ascensos policiales

El punto de quiebre fue su denuncia contra el uso del polígrafo en los procesos de ascenso de la Policía Nacional, impulsado —según el senador— sin sustento legal y con criterios arbitrarios.

Núñez Aguero fue categórico: “El uso irregular, ilegal y profundamente arbitrario del polígrafo… fue implementado sin reglamentación, sin sustento jurídico y por personal militar en evaluaciones policiales”.

Aseguró que el sistema de ascensos se volvió un mecanismo de manipulación: “Se han revelado códigos indebidos para garantizar resultados favorables o repetir la prueba en caso de aplazo”. Y denunció la existencia de policías forzados a abandonar la institución por negarse a seguir “atajos convertidos en costumbre”.

Núñez Aguero responsabilizó directamente al ministro Riera de liderar una maquinaria de ataques personales para desviar la atención: “Mientras espero respuestas, lo único que encuentro es una maquinaria coordinada de ataques que provienen del ministro del Interior”.

Sobre el estilo del ministro, lanzó otra frase contundente. “En lugar de transparentar el procedimiento… ha preferido desempolvar un argumento tan viejo como mediocre: que quien denuncia algo lo hace por intereses ocultos”.

Incluso recordó episodios del pasado político de Riera: “No practico el arte de solicitar dinero para decidir votaciones en juicio político, como lo había realizado este secretario durante el gobierno de Raúl Cubas”. Añadió también que Riera nunca se hizo cargo de la muerte de 400 personas en el supermercado en Ycuá Bolaños.

Otra de sus frases durante su intervención fue: “Mi conciencia no está en venta. He jurado servir a la Nación, no a los caprichos de un ministro… he jurado defender la Constitución Nacional, no las intrigas administrativas”.

Aseguró que no permitirá que su denuncia sea sepultada por presiones del poder: “No buscan destruirme a mí; buscan destruir mi mensaje… Pretenden que el miedo regrese con pedagogía política” y dijo que prefiere la soledad de la libertad antes que la multitud de la obediencia.

En el tramo final de su discurso, Núñez Aguero dijo: “Quienes están ahora en el poder están fundiendo el gran Partido Colorado”, dijo al sostener que no es víctima de una diferencia política, “soy víctima de una trama burda construida para desviar la atención de mis denuncias legítimas”.

El legislador independizado dijo que seguirá denunciando irregularidades aunque incomode al Ejecutivo: “Mientras tenga voz, la elevaré; mientras tenga mandato, lo ejerceré; mientras haya injusticia, la señalaré”.

La posible ruptura del senador con Honor Colorado abre un nuevo capítulo en la interna colorada, con acusaciones directas, denuncias sobre corrupción policial, y un enfrentamiento frontal contra el ministro del Interior que promete escalar.