Esperanza Martínez critica la promulgación de la Ley de Datos Personales: “Es un retroceso en transparencia”

La senadora Esperanza Martínez (PPC) afirmó que el presidente Santiago Peña evita responder preguntas sobre su patrimonio y su entorno familiar, y que la nueva ley favorece esa opacidad.

“El propio presidente de la República está afectado por la falta de transparencia. Hasta ahora no quiere explicar los sobres, no quiere explicar sobre su casa, sobre su fortuna, ni sobre su relación con empresas ligadas al Estado”, cuestionó.

Según la senadora, si el mandatario no está dispuesto a pasar por un sistema de rendición de cuentas, difícilmente impulsará un marco legal que exija transparencia.

“Indudablemente, él es uno de los beneficiados”, afirma

Martínez sostuvo que la nueva normativa protege a Peña de responder cuestionamientos públicos sobre su patrimonio, incluso cuando existen pedidos formales de investigación.

“Indudablemente, él va a ser uno de los beneficiados. No va a promulgar una ley que le obligue a hacer lo que hoy no está haciendo”, señaló.

Recordó además que existe un pedido de investigación ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sobre el origen de los bienes del presidente, pero que el tema “se diluye” en medio de la sucesión de escándalos públicos.

“Un escándalo tapa otro escándalo en este país. Pero nosotros tenemos memoria y no nos vamos a olvidar”, advirtió.

La senadora calificó la promulgación como un paso hacia atrás en la lucha por la transparencia estatal y el acceso libre a datos de interés público. “Es indudablemente un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública”, afirmó.

Martínez sostuvo que la decisión contradice el discurso internacional del Gobierno, que proyecta a Paraguay como un país líder en desarrollo y anfitrión de grandes foros regionales.

“¿Quién se fija en un país que ni siquiera puede optar por la transparencia en la información?”, cuestionó.

Para la legisladora, limitar el acceso a datos públicos dificulta la fiscalización ciudadana y el castigo a eventuales hechos de corrupción. “Si no garantizamos transparencia, tampoco garantizamos que las personas que cometen delitos sean investigadas y sancionadas”, expresó.