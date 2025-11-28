Senadora apunta que “algo no cuadra” en cifras de Peña sobre títulos del Indert

La senadora Esperanza Martínez recopiló una serie de anuncios oficiales del Poder Ejecutivo sobre la entrega de títulos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y entre las cifras se mencionan 10.000, aunque la institución tendría otros números.
“En julio solicité a través del Senado, un pedido de informe sobre los procesos de titulación de tierras del Indert durante este periodo de gobierno, con el objetivo de contrastar los números que el Presidente informó en su rendición de cuentas”, detalló.
Asimismo, detalla que el pedido fue reiterado porque no respondieron en el plazo establecido hasta una respuesta que “fue remitida de manera errónea y sin todos los datos solicitados"
“La sorpresa no tan sorpresiva. No hay coincidencia con la cifras señaladas por el presidente Peña. Suman títulos con observaciones, no inscriptos, sin firmas de titulares, hasta hablan de proceso de expedienteo”, agregó.
Solicitarán nuevo informe
Además de compartir los datos, Martínez adelantó que solicitarán un nuevo informe con los datos que fueron “obviados”, al igual que espera realizar consultas al presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, cuando este comparezca en la Cámara de Senadores.
Al respecto, los senadores Eduardo Nakayama (Independiente), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana), Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), Ignacio Iramain (Independiente) y Celeste Amarilla (PLRA) impulsaron el pedido tras la publicación de documentos que señalan maniobras administrativas que habrían beneficiado a particulares en detrimento del Estado paraguayo.
