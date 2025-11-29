Plenaria de Honor Colorado: cartismo en crisis se reúne de cara a las elecciones municipales

La plenaria del cartismo tendrá lugar a las 10:00 en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, y contará con la participación del presidente de la ANR y expresidente de la República Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado. Estarán también presente el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Además, se espera la presencia de parlamentarios de la facción cartista de la ANR, ministros del Poder Ejecutivo y autoridades de distintas instituciones del Estado. En total hay unas 2.000 personas acreditadas para la reunión.

Falta poco menos de un año para las elecciones municipales de octubre de 2026, en las que los distritos de Paraguay elegirán a sus nuevos intendentes y concejales para el periodo 2026-2031, y poco más de medio año para los comicios internos en los que los partidos, movimientos y alianzas elegirán a sus candidatos para cargos electorales.

El Partido Colorado sufrió recientemente una dura derrota en el ámbito municipal, en Ciudad del Este, donde el 9 de noviembre se realizó una elección especial para elegir a un nuevo jefe comunal para completar el periodo 2021-2026 tras la destitución por parte del Congreso Nacional – donde el cartismo tiene mayoría - del intendente Miguel Prieto, señalado como posible futuro candidato a la Presidencia por la oposición.

Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo que lidera el exintendente Prieto, asestó una contundente derrota a la ANR que debilita su posición de cara a las elecciones municipales nacionales del año que viene.

La pugna por la Intendencia de Asunción

Se espera que un tema central en la plenaria de hoy sea la campaña para la Intendencia de Asunción, donde el cartismo tiene como virtual precandidato a Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, quien ayer oficializó su precandidatura en un acto en el que estuvo acompañado por el diputado cartista Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja del Congreso.

El cartismo controla la Intendencia de Asunción desde 2019, cuando Óscar “Nenecho” Rodríguez asumió el cargo en reemplazo de Mario Ferreiro. Rodríguez fue reelecto en 2021, pero numerosos escándalos de supuesta corrupción que llevaron a una intervención de la Municipalidad de Asunción este año lo obligaron a renunciar en agosto, siendo reemplazado por el concejal - también cartista - Luis Bello.

El cartismo deberá disputar la candidatura colorada para la Intendencia de Asunción con una disidencia dentro de la ANR dentro de la cual se perfilan como precandidatos el diputado Daniel Centurión, el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción Juan Villalba o el exministro de Educación Néstor Zárate.

Por su parte, partidos y movimientos de la oposición planean definir a más tardar en febrero, por medio de una encuesta, una candidatura única para disputar en alianza la Intendencia de Asunción.

Las precandidaturas opositoras anunciadas son las de Arlene Aquino, representante del partido Cruzada Nacional; la diputada Johanna Ortega (País Solidario) y la excandidata a la Vicepresidencia de la República Soledad Núñez.

División dentro del cartismo

Fuera del ámbito electoral, el cartismo enfrenta una crisis interna con divisiones que se han manifestado con mayor claridad en la Cámara de Senadores, donde tres legisladores oficialistas - Erico Galeano, Carlos Núñez y Alfonso Noria - anunciaron esta semana su intención de abandonar el bloque cartista y formar una bancada “independiente” dentro de la Cámara Alta.

El senador Núñez, quien en las últimas semanas ha lanzado duras críticas contra el Poder Ejecutivo, afirmó que más senadores saldrán de la bancada cartista durante los próximos meses.