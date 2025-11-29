Video: caos vehicular en zona de Conmebol a causa de plenaria cartista

Los problemas se registraron principalmente luego del final de la reunión plenaria del cartismo, que aglomeró en el Centro de Convenciones de la Conmebol a las principales autoridades de la facción oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), a altas autoridades del Poder Ejecutivo incluyendo al presidente y al vicepresidente de la República, a miembros cartistas del Congreso Nacional y muchos otros invitados.

La continua salida de vehículos con políticos del centro de convenciones causó atascamientos principalmente sobre la autopista Silvio Pettirossi. Hubo denuncias de que vehículos que salían de la cita política realizaban maniobras indebidas.

Los conductores afectados reprocharon con gritos y bocinazos la situación.

