Mauri Espínola tilda a dupla Santi-Alliana de la “más corrupta de la era democrática” y pide a Cartes emular a Argaña

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola señaló que, aunque no les incumbe la Plenaria de Honor Colorado, sí tiene la obligación de cuestionar al presidente de la República, Santiago Peña y al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Sobre, este último dijo que, si bien se comporta como líder de un solo movimiento, debería de tomar el ejemplo del histórico dirigente colorado Luis María Argaña y liderar la Asociación Nacional Republicana (ANR) de manera más “autónoma” y crítica al gobierno.
Espínola comenzó diciendo que la plenaria de HC sirvió solo para “demostrar de que el gobierno depende del liderazgo de Horacio Cartes, de que Horacio Cartes va a ser el gran elector al interior del movimiento Honor Colorado y, así también existieron de manera indirecta ciertas reprimendas al presidente de la República y --como nos tiene acostumbrado el movimiento Honor Colorado- imponiendo al candidato a presidente de la República”.
Esto último ante el anuncio de la precandidatura del actual vicepresidente Pedro Alliana como presidenciable por Honor Colorado para el 2028.
Mencionó también que, mientras Cartes se hacía con el protagonismo absoluto de la Plenaria y del propio gobierno, Peña se comportó como un zalamero.
“El presidente de la República se perdió la gran oportunidad de hablar a la ciudadanía y al pueblo colorado en esta convención. Él creo que habló durante 28 minutos tratando de zalamear al presidente del partido”, dijo.
Espinola sí coincidió al menos en un aspecto con Cartes, cuando -aunque sea de manera tímida- pidió a Peña “honestidad y que se puede manejar con transparencia, que es lo que todo el pueblo paraguayo pide”.
No obstante, Espínola fue más duro y directo, e incluyó a Alliana al decir que “tenemos una chapa presidencial corrupta, una chapa presidencial voraz, a un presidente de la República que no conoce la historia y los principios del Partido Colorado”.
Ante este escenario, Espínola pidió a Horacio Cartes comportarse como presidente de todos los colorados y no de un sector, y también ser más crítico al Gobierno, tomando de ejemplo a Argaña en su momento.
“Hablaba Luis María Argaña de un partido autónomo y, en aquel entonces, él decía que él tenía un movimiento autónomo y ortodoxo cuando era presidente del Partido Colorado. Yo creo que tenemos que replicar esa parte de la historia, un partido que recupere su capacidad de crítica y de articulación”, planteó el legislador.
Finalmente insistió en que “ese es el gran trabajo que tiene que llevar adelante Horacio Cartes es no ser presidente solamente del movimiento Honor Colorado, sino representar a todos los colorados, porque hoy su recomendado, la persona a quien él llevó al sillón de los López, es una gran decepción para todos los colorados que trabajamos por él. Es la chapa presidencial más corrupta de la era democrática”.