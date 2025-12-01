Video: “Parecía pollito mojado”, dice Nakayama sobre titular del Indert

El viernes pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, advirtió al senador Eduardo Nakayama, que de seguir “gritándole” a Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert, ya que se encontraría “con una verdad que es como una piedra, dura y cuando te golpea te puede tirar al piso”.

Al respecto, hoy el funcionario estuvo en una reunión con el opositor y el opositor sostuvo que todos sus argumentos “se hicieron polvo”.

“Una piedra que me iba a tirar al piso, el hombre Hulk más o menos. Este señor no solamente se fue totalmente sin preparación para enfrentar una mesa con senadores, ni siquiera esbozó a una defensa porque no se puede justificar no injustificable”, detalló.

El legislador había acusado a Ruiz Díaz de “regalar” tierras del Corredor Bioceánico a “narcotraficantes y políticos” y las respuestas del representante del Ejecutivo aparentemente fueron “evasivas”.

“Realmente parecía un pollito mojado”

A criterio del legislador, el titular del Indert “realmente parecía un pollito mojado” por sus respuestas y presunto desconocimiento sobre varios temas referentes a su institución.

Asimismo, Nakayama detalló que se le consultó sobre Alba Rodríguez, la “terrateniente vendedora de tierras”, sin embargo, el titular del Indert aparentemente “no sabe, no contesta”.

“Una cantinfleada realmente lamentable. Desnudó por completo a esta administración y este gobierno por sobre todo”, apuntó.

Finalmente, dijo que Ruiz Díaz debería estar “preso” y tampoco considera que sea un “bobo” ni tampoco “tavy”, pero sí “ñembotavy”.

