PLRA plantea volver al sistema de papeletas de votación

El presidente del Partido Liberal, Hugo Fleitas tras reunirse con el senador Ever Villalba, quien había denunciado la vulnerabilidad de las máquinas de votación, indicó que el PLRA planteará volver al sistema de papeletas en las próximas elecciones municipales, convocadas para el 4 de octubre del 2026.

“Vamos a plantear ante el Directorio del Partido volver a las papeletas. Se demostró la vulnerabilidad de las máquinas de votación. Entonces vamos a proponer que para los cargos unipersonales se vuelva a las papeletas”, dijo Hugo Fleitas.

Agregó que es una exigencia institucional, pues solo se busca hacer cumplir la ley. Manifestó además que no se debe cambiar ningún artículo de la ley para los cargos unipersonales, pero para los cargos plurinominal si se planteará, mediante una modificación.

“Es una exigencia institucional, exigir el cumplimiento de la ley, que vuelvan a ser usadas las papeletas para los cargos uninominales, para el cargo a intendentes, gobernadores y presidente de la República. Para el cargo plurinominal vamos a plantear la modificación de la ley con los parlamentarios liberales”, puntualizó Meza.

El titular del PLRA indicó que el descontento es generalizado debido a las dudas que existen con el proceso pre electoral municipal que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Agregó que primero se dilató el proceso de compra de las máquinas de votación y ahora se pretende arrendar las mismas máquinas utilizadas para las elecciones generales pasadas, pese a las dudas sobre un posible fraude que se tuvieron entonces.

“El descontento es generalizado, las dudas y el temor de la ciudadanía es real. La preocupación es que se respete la voluntad popular, no hay garantías cómo se está llevando adelante el proceso pre electoral municipal por la Justicia Electoral. Primero se iban a adquirir las máquinas, y ahora se van a arrendar”, puntualizó Fleitas.

¿Retirarse del proceso electoral?

El titular del PLRA manifestó que en la reunión algunos dirigentes plantearon incluso retirarse del proceso electoral como partido y exigir el cumplimiento de la ley.

“Se planteó incluso retirarnos del proceso como partido si no se da cumplimiento de la ley. No se puede necesita cambiar ningún artículo, así como se utilizó semanas atrás en Ciudad del Este, así como se le eligió a Daniel Mujica”, sentenció Meza.

Por su lado, el senador Salyn Buzarquis indicó que con las papeletas van a realizar un control cruzado como el aplicado en las elecciones de Ciudad del Este.

“Vamos a hacer el control cruzado. Para las elecciones de intendentes, gobernadores y presidente de la República vamos a tener un control cruzado y vamos a devolverle la credibilidad al proceso electoral. Estoy convencido de que la oposición se va a unir en este proceso”, detalló Buzarquis.

Por su lado, el senador Ever Villalba insistió en la vulnerabilidad de las máquinas de votación que sería arrendadas y que por eso no quieren abrir el “sobre 4″ para confirmar la carga de votos en las elecciones pasadas.

“Existen claras sospechas de fraude. Se demostró la vulnerabilidad de las máquinas y por eso no quieren abrir el sobre 4, por eso planteamos volver a las papeletas”, sostuvo Villalba.

Esta tarde, a las 18:00, se reúne el Directorio del Partido Liberal, en donde se llevará la propuesta de volver la las papeletas.