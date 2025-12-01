TSJE responde a opositores: “Jamás en la puta vida le robamos un voto a nadie”

Tras las elecciones generales que llevaron a Santiago Peña a la Presidencia, varios sectores de la oposición vienen cuestionando al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la implementación del sistema de votación mediante máquinas.

El Partido Cruzada Nacional (PCN) había denunciado fraude tras los comicios generales del 2023. En los últimos días, el senador liberal Éver Villalba advirtió que las máquinas que serán utilizadas en las elecciones municipales del 2023 son vulnerables.

El director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, descartó tajantemente que la institución haya avalado o permitido algún tipo de fraude.

“Esto está ameritando que desde los ministros hasta la última persona comprometida con el TSJE salga a defender nuestra posición porque están queriendo vender la idea de que hemos hecho fraude. Yo, les digo, categóricamente: estoy por cumplir 30 años en el TSJE y jamás en la puta vida le robamos un voto a nadie”, expresó de forma tajante.

TSJE: cansancio ante “ataque”

Resaltó que dentro del TSJE se percibe cansancio por las constantes acusaciones hacia la institución, por lo que considera necesario responder a estos “ataques”.

“Uno va perdiendo la paciencia. No es bueno cuando uno dio gran parte de su vida para convertir al TSJE en algo creíble, que sustente la democracia y ver como alguna gente está en la etapa de atentar contra instituciones consagradas por la Constitución. Recibir ese ataque desmedido genera ya un estado ánimo al que no se puede mantener uno o soslayar simplemente”, mencionó.

Ljubetic defendió también el uso de las máquinas de votación y negó que presenten vulnerabilidades, tal como sostienen los funcionarios técnicos del TSJE.

“Si según la versión de Villalba, el Partido Colorado maneja las máquinas de votación, ¿tenemos que llegar a la conclusión de que la ANR preparó las máquinas para perder en Asunción, Encarnación y CDE? Dicen que ahora con papeletas ganó lejos la oposición en CDE, pero la vez anterior también ganó con esa diferencia. No hay ningún sustento con ese tipo de comparaciones”, sostuvo.

Aclaraciones sobre empresas proveedoras

Por otra parte, desmintió al senador liberocartista Dionisio Amarilla, quien señaló que el consorcio Comitia-MSA, adjudicado para el alquiler de máquinas de votación para las municipales de 2026, no habría aprobado la prueba de temperatura. Aclaró que la firma que presentó dicho inconveniente fue la compañía coreana Miru Systems.

Ljubetic explicó además que el consorcio actualmente adjudicado había sido rechazado inicialmente durante el proceso de compra porque presentó otro tipo de pantalla y un sistema de boletín —sin chip—, exigencias que eran requeridas para dicha licitación.

Agregó que, en el actual proceso de alquiler, se eliminó la exigencia del tipo de pantalla y que el consorcio solucionó la cuestión del boletín, al incorporar el sistema con chip solicitado.