TSJE sostiene que no existe vulnerabilidad en las máquinas de votación

El senador Éver Villalba debatió autoridades de tecnología del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la vulnerabilidad de las máquinas de votación. Allí, el legislador intentó demostrar una posible manipulación del voto mediante una aplicación móvil, instrumento que, según él, permitiría “cambiar el sentido del voto”.

Villalba cuestionó “en manos de quién está la democracia” y aseguró que existe una “vulnerabilidad absoluta” en los equipos de votación. Señaló que la oposición no está representada en el área informática del organismo electoral, y comparó al sistema con una receta de cocina que nunca se abrió del todo al público.

También denunció que el TSJE habría flexibilizado exigencias de seguridad a favor de una empresa proveedora, y que desde la administración se impusieron barreras a otros oferentes.

Desde el otro lado de la mesa, el director de TIC del TSJE, Fausto Von Streber, rechazó cada afirmación. Aseguró que “no se pueden alterar votos ni resultados durante la votación”, y subrayó que si bien los chips pueden recibir información en determinadas instancias previas, “no están habilitados para el proceso de sufragio”.

Conforme a su explicación, en el momento del voto se opera bajo un protocolo cerrado con cifrado y encriptación, lo que impide leer o modificar el contenido de la elección del elector.

Director del TIC del TSJE no tiene título universitario

Consultado por su formación, Von Streber reconoció que no cuenta con un título de grado universitario por no haber presentado su tesis, pero defendió su capacidad sustentado en la experiencia y en un equipo técnico que respalda el trabajo.

La vicedirectora de tecnología, Dominic Ramírez, buscó bajar decibeles a la desconfianza. Señaló que las auditorías están para “disipar teorías” y dar tranquilidad a los apoderados de partidos.

Indicó además que el acceso al código fuente existe, pero “no se puede entregar ni copiar, solo revisar en un entorno controlado”. Según dijo, hubo jornadas informativas donde se explicó el funcionamiento del software a operadores técnicos y apoderados.

Dominic Ramírez invitó a los bloques políticos a participar de las auditorías, bajo la meta de “que el elector se sienta seguro a la hora de elegir”, y que “todas las dudas deben ser disipadas”.