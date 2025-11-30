MSA, de ser “descalificada” pasó a “única oferente” del TSJE

Un informe técnico de la Justicia Electoral revela que en las pruebas a las máquinas y papeletas de votación del consorcio Comitia-MSA, estas no superaban los requisitos de seguridad digital, resistencia técnica y calidad de impresión como condiciones para comprar estos aparatos (ver el facsímil recortado).

Dicha licitación (2024 -2025), con tres oferentes, fue anulada cuando Comitia-MSA fue descalificada. Posteriormente, la Justicia Electoral modificó su pliego de bases y la citada firma fue la única oferente en el llamado a alquiler de los aparatos (2025-2026).

sugestivamente, los apoderados de Comitia - MSA están vinculados al grupo Ueno y Vázquez, ex socios de Santiago Peña.

Según el informe, Comitia-MSA incumplió tres pruebas de funcionalidad y 23 test de garantías en el manejo de datos.

El informe dice que la máquina presentada al llamado de compra no contaba con una Pantalla LCD táctil capacitiva policromática.

Aunque esto no se cita en el informe, la empresa Bypar SA denunció que Comitia- MSA fue descalificada al intentar cambiar a escondidas esas pantallas entregadas a la Justicia Electoral.

Otra prueba no superada es que el boletín de votos no tenía elementos de seguridad suficientes para impedir su reutilización, ya que, durante la prueba, se demostró que las papeletas podían ser reimpresas.

A esto se suma que el boletín no estaba elaborado conforme al diseño definido por la Justicia Electoral y no identificaba el número de mesas de votación.

Sin embargo, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Comitia-MSA ya “corrigió” todo esto en el llamado a arriendo.

En cuanto a los incumplimientos en las pruebas de datos para la compra, entre los más graves están que, una vez emitido el boletín de voto, el contenido del registro electrónico (QR /CHIP) podía ser alterado (Item 102).

Precisamente, este punto fue denunciado por el senador Ever Villalba (PLRA) días atrás. Tampoco cumplía el Item N° 108 para que, una vez impresas las actas y certificados, el registro electrónico debería asegurar la integridad de la información.