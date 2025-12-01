Último mes para actualizar datos en el RCP

En el Registro Electoral de Ypacaraí se completaron recientemente los trabajos técnicos realizados en los Centros Cívicos de Central, que tuvieron como objetivo coordinar la recolección de datos del Registro del Estado Civil, específicamente las actas de defunción de cara a depurar el Registro Cívico.

Las visitas técnicas fueron dirigidas por el director de Actualización y Depuración del RCP, César Sánchez; el director del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti; el vicedirector del Registro Electoral, Adalberto Morínigo.

Se tiene previsto extender el mismo procedimiento a nivel nacional y de esa manera llegar con datos actualizados y depurados en las próximas elecciones del 2026.

Los interesados en actualizar sus datos deben acudir al Centro Cívico más cercano a su domicilio.

