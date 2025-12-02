Caacupé: Peña viajará otra vez y no estará en misa del 8 de diciembre

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), viajará nuevamente al exterior en coincidencia con la festividad de la Virgen de Caacupé, prevista el lunes 8 de diciembre. La ausencia del titular del Ejecutivo el 8 de diciembre (feriado nacional) será por segundo año consecutivo, atendiendo que en el 2024 también viajó al extranjero. En esa ocasión, fue a Francia e Israel.

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, confirmó hoy en rueda de prensa en Mburuvicha Róga, que el mandatario viajará el domingo 7 de diciembre con destino a Budapest para realizar una visita oficial al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocido político ultraconservador.

Del país de Europa central, Peña se trasladará a Oslo (Noruega) para asistir a la ceremonia en la cual la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025.

En Oslo, Peña tendrá una reunión con el rey de Noruega Harald V, informó el canciller. Seguidamente, Rubén Ramírez refirió que el Presidente visitará Taskent, Uzbekistán (Asia Central), respondiendo una invitación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). En el país asiático se llevará a cabo la Gala de Entrega de Premios de 2025 de dicha federación. Según los archivos, será el viaje número 57 del presidente de la República a nivel internacional. El último fue a inicios de noviembre cuando asistió a la ceremonia de asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El retorno del jefe de Estado se prevé el 13 o 14 de diciembre.

Peña y su ausencia a la misa del 8 de dicembre

Peña no asistirá otra vez a la misa central en Caacupé este lunes 8 de diciembre, y sí estará presente en la celebración que oficiará el obispo castrense, cardenal Adalberto Martínez, este jueves a las 07:00.

El año pasado, Peña no asistió a la misa central en Caacupé porque viajó a la Cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Seguidamente fue a Israel.

Reunión postergada

Santiago Peña tenía prevista este lunes de tarde una reunión con monseñor Pierre Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), en Mburuvicha Róga. Conforme a información oficial, el encuentro fue postergado.

La última vez que Peña recibió a una alta autoridad de la Iglesia Católica fue a inicios de julio pasado, cuándo recibió al cardenal Adalberto Martínez. En esa ocasión hablaron de la lucha contra la pobreza y la atención a sectores vulnerables.