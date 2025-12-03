Senado aplaza una semana pedido de interpelación al titular del Indert y se especula sobre su salida

En el espacio de pedidos y formulaciones, de la sesión ordinaria del Senado, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), pidió al pleno la postergación del proyecto de resolución que cita e interpela al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

El cartismo acordó la postergación con la oposición y ya se especula que el titular del Indert sería reemplazado en el cargo, luego de su débil defensa ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores sobre las groseras irregularidades en las adjudicaciones de las tierras públicas a personas que no son sujetas a la reforma agraria.

Los senadores de la oposición Celeste Amarilla (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) elevaron duras críticas contra Ruiz Díaz, y exigieron al presidente Santiago Peña su inmediata remoción.

Lea más: Cartismo en Senado medirá su fuerza con pedido de interpelación al titular del Indert

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La polémica se desató tras la reunión informativa ante la Mesa Directiva del Senado del lunes pasado donde acusaron al titular del Indert de presentarse sin documentos, sin explicaciones técnicas y con una “actitud de total desprecio hacia el Poder Legislativo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la sesión ordinaria, los legisladores consideraron que la exposición de Ruiz Díaz fue “la peor en años” y que evidenció un desconocimiento total del precio de mercado de tierras públicas, además de la falta de documentación, llegando a presentar solo una hoja escrita a mano como respaldo.

También cuestionaron su actitud desafiante, que según los senadores, “no corresponde a una República ni a una democracia moderna”.

Lea más: Titular del Indert se hundió más en el intento por justificar regalo de tierras

La senadora Amarilla indicó que el funcionario “no trajo ni una carpeta, ni un informe técnico” y calificó su intervención como “una falta de respeto a la mesa directiva del Senado y al país”. Afirmó que el Indert no puede estar dirigido por alguien “negligente, indolente e irrespetuoso. Volvió a criticar la Ruta Bioceánica, calificándola como una obra “carísima e innecesaria” que, según expresó, “beneficia más a Brasil que al Paraguay”.

Además, advirtió sobre la presencia de narcos brasileños y bolivianos en el Chaco, pistas clandestinas, intereses privados sobre tierras cercanas al nuevo puente, y el riesgo de que “las navieras reciban terrenos prácticamente regalados”.

“Este hombre no puede seguir un segundo más al frente del Indert”

El senador Rafael Filizzola del PDP se sumó a las críticas señalando que el Indert administra “un patrimonio nacional incalculable” y que ponerlo en manos de una persona “incompetente” es una amenaza directa a la reforma agraria y al desarrollo del campo.

Indicó que Ruiz Díaz habría adjudicado tierras del Estado a precios irrisorios, que podría haber incurrido en hechos pasibles de proceso penal, además de representar “un peligro” para la correcta administración del patrimonio público.

“El presidente Peña todavía está a tiempo de salvar al Indert”, declaró, remarcando que la institución corre el riesgo de “entregar todas las tierras estratégicas” si su actual titular continúa en el cargo.