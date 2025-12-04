Camilo Pérez dice que no aceptará imposiciones: “¿Me ven recibiendo órdenes?"

El cartismo, liderado por Horacio Cartes, eligió a Camilo Pérez como su precandidato a la Intendencia de Asunción. Algunos sectores, incluso internos de dicho movimiento, cuestionaron que se trata de una postulación impuesta y de una figura que seguirá las órdenes del Comando de Honor Colorado.

Al respecto, Pérez afirmó que, de ser electo, no permitirá presiones externas. “Tengo mi forma de ser, mi forma de trabajar y no tengo ningún solo reparo para hacer lo que mi forma de ser me permite. Nunca nadie me dijo: ‘Esto sí, esto no’. Ni voy a permitir tampoco”, expresó.

Añadió que, si asume, lo hará bajo sus propios criterios. “Yo soy diplomático, pero soy superbravo. Si tomo el cargo, el cargo se va a hacer a mi manera. ¿Me ven recibiendo órdenes? No, prefiero quedarme en mi casa. Denme la posibilidad de que haga cambiar la imagen sobre la política”.

Enfatizó nuevamente que no aceptaría “ninguna imposición”.

Candidatura conversada, pero no impuesta

El postulante negó que su candidatura haya sido impuesta, aunque reconoció que fue conversada con “altos exponentes” de Honor Colorado.

Sostuvo que no hubiera aceptado la propuesta sin el respaldo de los presidentes seccionales que hoy lo acompañan.

Crítica al estado de la Municipalidad y compromiso partidario

Pérez indicó que la crisis de la Comuna capitalina es resultado de una alternancia democrática y responsabilidades compartidas.

“No voy a sacarle el culo a la jeringa, ahí bien puestito va a estar. Claro que hay responsabilidad también de nuestro partido y yo me comprometo a reivindicar eso, ya que puedan decir todos el día de mañana: ‘El Partido Colorado es el que le cambió la cara a la ciudad de Asunción’. Es un compromiso personal superdesafiante. Es lo que está pasando y de verdad que cada vez estoy más motivado”, señaló.

Consultado sobre el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), respondió: “No quiero opinar de la gestión de otros, no estoy de acuerdo con la gestión. Cada uno sabe lo que hace en su vida, la mía va a ser absolutamente diferente”.

Cruce interno: menciones a Ovelar y Latorre

Sobre las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar -quien apuntó que el fracaso de su candidatura sería responsabilidad de Raúl Latorre-, Pérez señaló que Ovelar tenía otro candidato y que sus dichos podrían estar ligados a su “sinergia” con Latorre.

“Así nomás es la vida, en el ámbito deportivo también, en menor escala, no podés unificar la hinchada. Siempre hay gente que va a estar un poco en contra y hasta creo que es sano”, añadió.

Respecto a la precandidatura de Arnaldo Samaniego por Fuerza Republicana, indicó: “Como deportista te digo que me parece bien. Creo que el campeón le tiene que ganar a todos. Así que cuantas más personas haya en la cancha, mejor va a estar la victoria. Voy a saborearla más”.

Renuncia a su aspiración deportiva internacional

Pérez reveló que se venía preparando “lentamente” para competir por la presidencia de Panam Sports en 2028, pero que renuncia a ese plan si es electo intendente.

“Si es que llego a salir electo intendente de Asunción, renuncio a ese sueño por las ganas que tengo de que mi ciudad sea la mejor de América”, mencionó.

Rechaza ser considerado outsider

En otro momento, afirmó que no se considera un outsider, como buscan instalar algunos sectores colorados.

Recordó, además, que trabajó en campañas de la ANR. “No creo que haga falta ser un funcionario para poder tener derecho a candidatarse por la ANR. Estoy afiliado hace 25 años y trabajé en otros momentos para otras candidaturas. En la última, trabajé para el presidente Peña”.