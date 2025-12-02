Camilo Pérez dice que no despediría a funcionarios municipales, pese a crisis financiera

Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo y precandidato a la intendencia de Asunción por Honor Colorado, aseguró que adelantó su anuncio de su postulación porque recibió el pedido desde el Partido Colorado, según expresó.
El aspirante ingresa a la campaña en medio de un municipio golpeado por acusaciones de mala gestión y con graves problemas financieros.
Ante la situación de sobrepoblación de funcionarios públicos, Pérez sostuvo que “es muy duro dejar a una familia paraguaya sin su plato de comida si es que realmente trabaja. El que no trabaja debe estar preocupado”.
Afirmó que no contempla despidos masivos, pero sí una reestructuración. “El que trabaja se queda. El que no, será puesto en otra función. Vamos a capacitar y reordenar para que la Municipalidad sea supereficiente”.
Reconoció, no obstante, que hay personal “fuera de lugar”. Citó como ejemplo la Estación de Buses de Asunción (EBA), donde calificó el servicio de “desastre”.
Recaudación baja y promesas de eficiencia
El precandidato criticó el nivel de morosidad, y aseguró que su prioridad será mejorar la recaudación para sostener la operación municipal. “Voy a gestionar recursos, ya sea del sector público o privado, para que la Municipalidad vuelva a ser eficiente. Necesitamos explotar la Costanera y vincular al sector privado”, dijo.
Agregó que no tolerará prácticas prebendarias. “Vamos a hablar francamente. No voy a aceptar ese modelo”, sentenció.