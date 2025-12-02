Camilo Pérez dice que no despediría a funcionarios municipales, pese a crisis financiera

El precandidato a la intendencia por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, afirmó que no echará a trabajadores municipales “que realmente cumplen funciones”. Por otro lado, reconoció la quiebra técnica de la institución y la necesidad de reordenar cargos. Propuso aumentar recaudación, atraer inversión privada y “romper el modelo prebendario”.