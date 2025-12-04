Mafia de pagarés: Ante posible denuncia penal, el BNF rompe con Walton

El anuncio se da después que la Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de los pagarés presentara su informe final y amenazara con impulsar una denuncia penal contra las autoridades del BNF por proteger a Walton Capital.

“Walton tenía, de manera inexplicable e inaceptable, el monopolio de los descuentos a funcionarios activos y jubilados, con o sin su consentimiento. Durante meses constatamos y denunciamos los abusos, el descontrol y la impunidad que dejaron a miles de personas a merced de este esquema”, sentenció el senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la citada comisión especial del Senado.

En octubre último, cuando el Senado sancionó la ley que regula los embargos de salarios que sufren los funcionarios públicos, Filizzola había advertido que ni el BNF ni Walton serían afectados por la norma, ya que estratégicamente fueron excluidos.

En una audiencia ante el Senado, autoridades del BNF sostuvieron que nunca formaron parte del esquema criminal. Cuando surgió la noticia, Erika Zárate, de Walton Capital, negó que la empresa haya tenido vínculos con la mafia de los pagarés.

