Senado ratifica ley “placebo” contra mafia de pagarés

El Senado ratificó su versión del proyecto de ley antimafia de pagarés, una iniciativa de la Corte Suprema. Sin embargo, en su momento, dicha iniciativa fue calificada de propuesta “placebo” y “paliativo” frente a la corrupción judicial y falta de control a juzgados por parte de sus autoridades.

La Cámara de Senadores rechazó así las modificaciones introducidas por Diputados y ratificó el texto aprobado el 11 de junio último. El expediente fue devuelto a la Cámara Baja para su cuarto trámite constitucional.

La Cámara de Senadores había aprobado con modificaciones el proyecto remitido por la Corte Suprema de Justicia “que establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales, modifica normas para la sustanciación de juicios ejecutivos promovidos ante los juzgados y tribunales de la república, modifica los artículos 139, 158, 159, 309, 444, 446 y 448 de la ley n° 1337/1988 ‘Código Procesal Civil’ e incorpora el artículo 501 bis” .

En su momento, algunos opositores destacaron que dicho proyecto es la primera respuesta de la Corte y el Congreso para que dejen de circular esos documentos una vez pagados, y devolverlos al deudor.

Otros expresaron en aquel entonces que el texto era un “paliativo” o un “placebo” de una Corte que no asume su responsabilidad por permitir semejante nivel de mafia en sus propios juzgados y por fallar en su atribución constitucional de supervisar y controlar a los jueces.

La oposición también destacó la labor de los abogados Jorge Rolón Luna y Guillermo Ferreiro, quienes denunciaron el caso.