Supuesta “reunión secreta” suma sospechas de justicia viciada por políticos, señala Vallejo

“Si se pusieron a hablar de estos temas trascendentales, la ciudadanía debería saber por qué se reúnen los poderes del Estado ya que se habla de una independencia de los poderes”, cuestionó.

Recordó que existe la figura constitucional de la Cumbre de Poderes, si es que el encuentro hubiera tenido carácter oficial e institucional.

“Esa independencia no debe estar viciada por una eventual maniobra política, como ya la tuvimos en el pasado”, afirmó.

Indicó casos anteriores como ser la remoción de ministros de Corte por decisiones políticas hasta la decisión de un juez (Juan Francisco Blanco Bogado) para obligar frenar la fusión entre los bancos Atlas y Familiar.

Algo que es “sumamente grave y que impacta directamente en la seguridad jurídica del Paraguay es lo que pasó con la caída de la fusión de esos dos bancos. Eso es muy grave, que un juez en un tiempo récord haya hecho caer una fusión”, expresó.

Dijo que el secretismo y la posibilidad de injerencia política sobre otros poderes lo que más le alarma.

“Eso es lo que siempre nos preocupa (el sometimiento de los poderes del Estado) porque lo que no hay que dejar de tener en cuenta acá es que tanto los ministros de la Corte como el presidente de la República dependen eventualmente de la permanencia en sus cargos de los votos que puedan haber en diputados y senadores para un eventual juicio político”, manifestó.

Fue en relación a que habría participado del encuentro el presidente de la ANR, Horacio Cartes, que no tiene un rol dentro del Gobierno, pero es a quien responden las mayorías en el Congreso. Recordó que otra evidencia de un sistema viciado es el caso de la Mafia de los pagarés, que tuvo complicidad de funcionarios.