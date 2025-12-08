Defensa de abdistas pide apartar a ministros que se habrían reunido con HC

Hacen alusión a los ministros César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, que, según los trascendidos periodísticos, participaron hace unos días de una “reunión secreta” (fuera de la agenda oficial) en la residencia presidencial, junto a Cartes, José Alberto Alderete y el presidente de la República, Santiago Peña.

“Este hecho diluye la apariencia de imparcialidad de aquellos ministros que participaron en ella, así como la confianza en que podrán decidir este caso de manera neutral. Según consta en autos, VV. EE., Horacio Manuel Cartes Jara presentó personalmente la denuncia que dio origen a este proceso”, señala el escrito.

Los letrados agregan que a la fecha, la Corte no dio razones públicas que esclarezcan esta situación y que el ministro de la Corte Víctor Ríos Ojeda, quien no estuvo entre los reunidos con Cartes y Peña, manifestó públicamente su preocupación porque afectaría gravemente la imagen del Poder Judicial.

“Entendemos que existen suficientes argumentos para que la Sala Penal, en este caso, no sea vea integrada por los ministros que, a estas alturas, ante la falta de una postura institucional y frente a los señalamientos de un propio ministro de la Corte, están aludidos como partícipes de una reunión con el señor Horacio Manuel Cartes”, insistieron.

En marzo de este año, los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron una cuestionada acusación contra siete exfuncionarios del gobierno de Abdo, pese a que asumieron la causa a menos de 24 horas al vencimiento de plazo de acusación, esto tras la renuncia como fiscal de Guillermo Sanabria.

La nota de pedido a las autoridades del Poder Judicial fue firmada por Osvaldo Granada Sallaberry, defensor de René Fernández; por Felino Amarilla, abogado de Carlos Arregui, y por Alfredo Enrique Kronawetter, abogado de Daniel Farías Kronawetter; Jorge Rolón Luna por la defensa técnica de Guillermo Preda Galeano, Carmen Pereira Bogado y Francisco Pereira Cohene.

También firmó el documento Emilio Fuster defensor de Arnaldo Giuzzio Benítez; bajo patrocinio de los abogados Cecilia Pérez Rivas y Carlos César Trapani.

El expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) también están en la mira de HC, pero no fueron procesados por tener fueros.