Diputados darían impunidad al padre de Rivas y a otros seis intendentes

En una jugada planificada para el “oparei”, la Cámara de Diputados dejó para su penúltima sesión ordinaria del año siete pedidos de intervención contra jefes comunales (tres de ellos cartistas y 4 opositores –ver info–), casos que fueron “descongelados” solo para mandarlos al archivo, debido a que la dilación premeditada en Diputados hace que los plazos para la intervención sean prácticamente imposibles, atendiendo que el 7 de junio del año entrante ya se realizarán las internas para el siguiente periodo municipal (2026-2031) y el 4 de octubre las generales.

En el caso de Rivas y Olmedo, pese a poseer incluso denuncias penales, estos ya había sido salvados de un primer pedido de intervención en 2023.

Salvo el caso del intendente de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza) que cuenta con dictamen en mayoría por el rechazo, en el resto de los casos ni siquiera fueron conformadas aún las comisiones especiales que deben dictaminar.

Completan la nómina de jefes comunales con pedido de intervención el cartista de Ybyrarobaná,César Machuca; el intendente liberal de Emboscada,Silvio Andrés Peña; el opositor (alianza) de Yby Yaú,Vidal Argüello y el opositor (alianza) de Juan León Mallorquín,Elvio Coronel.

El proceso de dictamen suele llevar cuando menos 15 días, pero la última sesión ordinaria antes del receso (16 de diciembre) será en 8 días.

Retomar a la vuelta del receso en marzo del próximo año tampoco es una opción, ya que, en caso de avanzar con la intervención, el interventor –por ley– tiene 60 días para investigar y emitir su informe final.

Si Diputados los echa a mediados de mayo, obligatoriamente debe convocar a elecciones para lo que queda de mandato, pero estas colisionarán con las internas de junio y las municipales de octubre.