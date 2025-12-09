Indert denuncia supuesto intento de estafa por tierras en el Chaco y responsabiliza al gobierno anterior

Hace unas semanas, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, afirmó que las acusaciones en su contra por la supuesta adjudicación irregular de tierras del Estado en la zona de Carmelo Peralta – departamento de Alto Paraguay -, en zonas afectadas por la construcción del Corredor Bioceánico y el puente internacional que conectará la localidad mencionada con Brasil, forman parte de un intento de sacarlo de su cargo para concretar una estafa millonaria contra la institución.

Este martes, Ruiz Díaz brindó una conferencia de prensa en la que entró en detalles sobre ese supuesto negociado para adjudicar irregularmente tierras en la zona del Corredor Bioceánico, una presunta trama de la que responsabiliza a su predecesora en la titularidad del Indert, Gina Gail González Yaluff; a un asesor de la Municipalidad de San Lorenzo y a intereses de “corporaciones nacionales e internacionales”.

Según relató Ruiz Díaz, la denuncia se sustenta en descubrimientos hechos por su administración luego de una intervención de oficinas del Indert en la Región Occidental y “denuncias verbales” de vecinos de un asentamiento del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, sobre tasas inusualmente altas por las tierras en las que viven.

La investigación, según la explicó Ruiz Díaz, permitió identificar un “acuerdo” firmado por la administración de González Yaluff con Héctor Urbano Parodi, asesor jurídico de la Municipalidad de San Lorenzo, que se basa en la figura de la “permuta de tierras” y por el cual Parodi entregaba 1.300 hectáreas de tierras expropiadas a favor del Indert a cambio de un crédito de 16 millones de dólares.

Siempre según la denuncia de Ruiz Díaz, Parodi pretendía cobrar ese crédito adquiriendo grandes extensiones de tierras en el Chaco para luego venderlas a empresas interesadas en adquirir terrenos cerca de la Ruta Bioceánica.

Ruiz Díaz dijo que el “acuerdo Yaluff – Parodi” viola la ley porque, si bien el acuerdo inicial fue aprobado por la Junta Asesora del Indert, luego se introdujo una modificación que nunca pasó por esa Junta, como ordenan las normas vigentes. Por lo tanto, indicó, se ordenó no aceptar la permuta de tierras.

“Un mega operativo”

El titular del Indert afirmó que lo que describió es “un mega operativo, algo muy grande, con grandes intereses probablemente de corporaciones nacionales e internacionales que querían que se ejecute el acuerdo, que estaba trancado por esta presidencia”.

Agregó que el acuerdo para la entrega de la finca en Itakyry al Indert se produjo a pesar de que el terreno estaba bajo investigación y a resguardo por una denuncia ante el Ministerio Público de supuesta producción de documentos de contenido no auténtico, y señaló que el acuerdo que atribuye a González Yaluff fue firmado sin que antes se realice un estudio de título.

“La señora Gail González y Héctor Urbano Parodi firmaron un acuerdo para generar deuda contra el Indert y a cambio entregar tierras del Chaco en permuta”, subrayó.

“Explosión” de adjudicaciones

En conversación con ABC Cardinal luego de la conferencia de prensa, Ruiz Díaz dijo que la denuncia tendría relación con una “explosión” de adjudicaciones de tierras en la zona de Carmelo Peralta, donde fueron adjudicadas unas 10.000 hectáreas de terrenos entre 2020 y 2023.

El titular del Indert confirmó que hoy fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto intento de “estafa” contra la institución que describió y que atribuye al acuerdo entre González Yaluff y Parodi.

Hace unas semanas, cuando Ruiz Díaz hizo alusión a estos hechos en una entrevista con ABC Color, Héctor Urbano Parodi brindó declaraciones en las que negó la acusación del titular del Indert y afirmó que se trata por parte de Ruiz Díaz de limpiar su nombre ante el escándalo sobre la supuesta adjudicación irregular de tierras en Carmelo Peralta.