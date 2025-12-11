Reunión secreta es muestra de cómo el cartismo “bastardea” las instituciones, según senador

En conversación con medios de comunicación este jueves en el Congreso Nacional, el senador opositor Ever Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) opinó que la revelación de que tuvo lugar recientemente una reunión secreta entre el presidente Santiago Peña, seis de los nueves ministros de la Corte Suprema de Justicia y, según se reportó, el presidente del Partido Colorado y expresidente de la República Horacio Cartes, deteriora la imagen del Poder Judicial y demuestra su sometimiento al poder político.

El senador Villalba dijo no sentirse sorprendido ante la revelación y opinó que se trata de una demostración de como “el cartismo viene bastardeando todas las instituciones desde que llego a la política”.

“Claramente no manejan el concepto de república, de la separación de poderes, del control recíproco”, dijo, y agregó que el cartismo se maneja por una “lógica mercantil” en la cual “el patrón somete, ordena”, una lógica por la cual a su juicio se ha dañado no solo la imagen del Poder Judicial, sino también de otros órganos extrapoder como el Tribunal Superior de Justicia Electoral o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Añadió que lo grave de la situación no es que distintos poderes del Estado se reúnan, sino que lo hagan sin hacerlo público y sin revelar los puntos tratados en la reunión.

Ministros admitieron que hubo reunión secreta

En declaraciones durante la plenaria de ayer de la Corte Suprema, el ministro Eugenio Jiménez Rolón confirmó que la reunión secreta con el presidente Peña sí ocurrió - no confirmó ni negó la participación de Cartes – y afirmó que se realizó a pedido de algunos ministros para tratar temas “administrativos” y de presupuesto.

En la reunión, que tuvo lugar en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, participaron los ministros Jiménez Rolón, César Diésel (presidente de la Corte), Luis María Benítez, César Garay, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. No estuvieron presentes los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

La reunión de los ministros de la Corte con el presidente Peña despertó recelo principalmente por su proximidad al tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley – finalmente aprobado - que planteaba la derogación de una ley que establecía que los ministros de la Corte deben rotar periódicamente en las presidencias de las 18 circunscripciones judiciales del país.

La propuesta fue impulsada y aprobada por la mayoría que ostenta el oficialismo cartista en la Cámara Baja, y había sido criticada por suponer la eliminación de una herramienta legal establecida para evitar que ministros se eternicen en distintos feudos jurisdiccionales, una circunstancia que históricamente ha facilitado la corrupción judicial.

El proyecto de ley aún está pendiente de promulgación de parte del Poder Ejecutivo.