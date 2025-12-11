Reunión secreta Corte–Peña: senador dice que sus resultados se verán “muy pronto”

Tras la reunión secreta entre ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga, el senador José Oviedo (PCN) afirmó que “es lamentable” que el Poder Judicial se haya expuesto de esa manera.

Señaló que la institución “debería ser un pilar de la República, porque son tres poderes del Estado y ellos van a reunirse secretamente con políticos, porque se menciona que estuvo Horacio Cartes”.

El legislador sostuvo que la naturaleza reservada del encuentro abre la puerta a diversas interpretaciones. “No puede ser secreta ese tipo de reuniones donde están la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ellos dicen presupuesto, pero el presupuesto se trata aquí en el Senado y ya tiene sanción”, expresó.

Oviedo afirmó que este episodio perjudica aún más la imagen del Poder Judicial, que -según mencionó- ya figura en estadísticas internacionales como “el quinto peor sistema del mundo y con esto vamos empeorando”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reunión secreta: pedirán que ministros de la Corte se aparten del caso Kattya González

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sospechas sobre posibles maniobras políticas

Al ser consultado sobre si en la reunión podría haberse “cocinado” una condena contra Miguel Prieto, respondió: “A Prieto o Mario Abdo también se está mencionando. Y sí, puede ser. O de todos los adversarios políticos. Si Cartes estuvo, se presta a esa interpretación”, mencionó.

El senador opinó que los ministros de la Corte que participaron del encuentro deberían renunciar. No obstante, aclaró que esto difícilmente sucederá, por lo que exigió que brinden explicaciones.

“Actuaron muy mal. Si tienen ética, deberían estar fuera de la Corte Suprema, pero por lo menos ahora deberían dar explicaciones. No debió haber sucedido esa reunión secreta, pero ahora por lo menos que expliquen de qué hablaron y seguramente con el tiempo vamos a ver los resultados de esa reunión”, indicó.

Resultados de reunión se conocerían en poco tiempo

Incluso, aseguró que los resultados del encuentro podrían conocerse pronto. “Creo que vamos a ver los resultados de esa reunión en poco tiempo. Si la Justicia va a empezar a encarcelar a sus adversarios; entonces, hablaron de eso seguramente”, apuntó.

El senador tampoco descartó que la reunión haya servido para acordar impunidad en el caso de la llamada “Mafia de los pagarés”.

Lea más: Advierten que reunión secreta de ministros de Corte con Peña y HC viola equilibrio de poderes

Otra hipótesis que planteó es la posibilidad de un pacto para frenar un eventual juicio político contra los ministros de la Corte. “Se presta cualquier tipo de interpretación”, enfatizó.

Cuestionamientos al presupuesto del Congreso

Por otra parte, Oviedo se refirió a la creación de más de 100 cargos en el Congreso Nacional prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. Criticó que el incremento de los recursos se manejara con hermetismo, pues indicó que recién por la prensa se enteró de ello.

Añadió que se priorizaron intereses particulares y no descartó que la medida busque colocar a más operadores políticos del oficialismo. Apuntó que el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) debe brindar explicaciones.