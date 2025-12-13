Ministros de la Corte se sometieron al poder fáctico, lamenta diputado colorado

Para el diputado Daniel Centurión (ANR- Añeteté) la reunión secreta de seis de los nueve ministros de la Corte Suprema con el presidente Santiago Peña y en donde se dice estuvo Horacio Cartes, titular de la ANR, es la muestra de la degradación institucional del sistema judicial del Paraguay.

“Esta es la muestra de la degradación institucional en el Paraguay. El sistema judicial que debía garantizar justicia imparcial para todos, pero hoy se arrodilló ante el poder fáctico. Esa reunión oscura, a escondidas, tuvo una componenda política con un acuerdo de impunidad. Esta reunión secreta le hizo un daño al Paraguay, demostrando que las instituciones están degradadas y los ministros de la Corte sometidos”, manifestó Centurión.

El diputado agregó que si se acordó perseguir a los que piensan diferentes a este gobierno, se viene tiempos difíciles para el país.

“Si lo que se dice se concreta, lo que se nos viene es una noche tremenda y larga, pero la noche nunca fue eterna, va a llegar el amanecer al Paraguay”, aseguró el diputado colorado disidente.

Dijo además que Santiago Peña perdió el timonel del país y su gobierno es anárquico, en donde reina la corrupción y la desidia en todas las instituciones.

“Santiago Peña perdió el timonel, primero cedió el poder político y de temas importantes a otra persona. Lo que vemos es una anarquización en temas de Estado, vemos corrupción y desidia en todas las instituciones”, aseguró.

Por otro lado, sobre su precandidatura indicó que de llegar a la Intendencia de Asunción “echará a patadas a los planilleros”.

“La Municipalidad de Asunción ya no resiste improvisación y más de lo mismo. Hay que echar a los planilleros a patadas. No solo le vamos a sacar, sino que le vamos perseguir penalmente para que puedan devolver lo que cobraron ilegalmente”, aseguró.