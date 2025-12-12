Colegio de abogados repudia reunión secreta en Mburuvicha Róga y pide renuncia de ministros

El Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (CADEP) expresó su “repudio y rechazo enérgico” a la realización de una reunión secreta en Mburuvicha Róga entre altas autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y exigió la renuncia de ministros de la Corte Suprema de Justicia.

A través de un comunicado difundido, el gremio cuestionó la confirmación de un encuentro que habría involucrado al presidente de la Corte Suprema, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, César Garay Zuccolillo; y los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, junto al presidente de la República, Santiago Peña. Según el pronunciamiento, también habría participado el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

El CADEP calificó el encuentro como una “sesión clandestina” realizada fuera de toda agenda pública y sin comunicación oficial previa ni posterior, incluso, según señalaron, desconocida por las propias vocerías y oficinas de prensa de los poderes involucrados.

“El secretismo en la realización de actos de Gobierno solo puede traer desconfianza y descrédito total de los Poderes del Estado”, advirtió el gremio.

Gremio muestra cuestionamientos constitucionales

En el comunicado, el Colegio sostuvo que la participación de seis ministros de la Corte en una reunión de estas características vulnera principios básicos de la Constitución Nacional, en particular la separación de poderes y la independencia judicial.

A criterio del CADEP, el mensaje transmitido a la ciudadanía es que el Poder Judicial estaría sometido a los designios del poder político de turno, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica y debilita el Estado de Derecho.

El gremio también cuestionó las explicaciones brindadas por algunos ministros, quienes señalaron que el encuentro abordó temas presupuestarios. Recordaron que el Presupuesto General de la Nación ya fue tratado en el Congreso, órgano competente en la materia.

Además, calificaron de llamativo que dos ministros de la Corte no hayan sido informados ni invitados a la reunión, así como la demora de más de una semana en informar oficialmente sobre el encuentro, lo que ocurrió recién tras filtraciones a la opinión pública.

Finalmente, el Colegio de Abogados Democráticos instó a los ministros de la Corte Suprema a dar señales claras de un cambio en la administración de justicia, con verdadera independencia y transparencia.

“De no ser así, y si poseen un mínimo de decoro, solicitamos tengan a bien presentar su renuncia al cargo”, señala el documento.