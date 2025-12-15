Banco “amigo” de Santi Peña recibió US$ 730 millones del Estado e IPS

Tras la asunción del presidente de la República, Santiago Peña, en agosto de 2023, el banco Ueno, propiedad del Grupo Vázquez Sae dirigido por el empresario Miguel Vázquez Villasanti, tuvo un crecimiento exponencial y simbiótico con el Estado paraguayo, según revelan datos oficiales.

El recuento de movimientos financieros movidos desde el Estado paraguayo hacia el novel banco de plaza alcanzó la astronómica suma de US$ 734.085.541 al cierre de octubre de 2025, según un informe oficial de la Dirección del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Del total de los fondos, US$ 333.927.358 corresponden a operaciones realizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), según detalla la entidad previsional en sus informes, datados hasta setiembre pasado.

El análisis histórico de operaciones revela que tras la llegada de Peña al poder, la participación financiera de las instituciones públicas con Ueno Bank crecieron un 970% en 2 años (de enero de 2024 a octubre de 2025), mientras que el capital del IPS en la entidad creció 3.096% entre setiembre de 2023 a setiembre de 2025.

Entes “capitalizan” a Ueno

Cuando asume Peña, la entonces Financiera Ueno Saeca tenía marginales volúmenes de operaciones con el Estado paraguayo. Tras convertirse en banco durante el gobierno de Peña, esto cambia radicalmente.

En enero de 2024, el volumen de operaciones era de US$ 68,6 millones, principalmente de depósitos a la vista. Un mes después, sumaron US$ 15 millones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en dólares americanos.

Para julio de ese año, las operaciones, incluyendo fondos en cuenta corriente, depósitos a la vista y CDA, ya alcanzaban los US$ 173 millones y, en diciembre, cerraban el año sellando un crecimiento del 278% en un solo un año, con US$ 259 millones acumulados.

Este crecimiento, según detalla el MEF, alcanzó a octubre del 2025 la suma de US$ 734.085.541.

IPS, el gran operador

Según el boletín mensual publicado por la Dirección de Inversiones del IPS en setiembre pasado, el saldo total del dinero del IPS en el banco “amigo” asciende a US$ 333.927.358.

Según el análisis comparativo con lo publicado por el MEF, las actividades del IPS con Ueno Bank representan el 45,49% del total operado por el Estado hacia la entidad ligada al Presidente.

Este crecimiento se ve con detalle año a año. En setiembre de 2023, el saldo de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) en guaraníes era de G. 70.000 millones. Sin embargo, un año después, representaba G. 359.000 millones y en setiembre de este año la cifra se multiplicó casi 5 veces en un solo año.

La entidad desde 2024 también opera CDA en dólares americanos, pasando de US$ 12,3 millones a US$ 14,7 millones en 2025.

En lo referente a bonos en guaraníes, la entidad ubicó en Ueno Bank la suma de G. 250.000 millones en 2024 y sin cambios a setiembre de este año.

En lo que respecta al concepto de caja y equivalentes, un cómputo sumamente dinámico y vital para la operativa de los entes públicos, la entidad reportó operar con el banco amigo G. 561.450 millones en guaraníes y US$ 12.155.987. Exactamente, un año después, la entidad declaró operar G. 254.414 millones y US$ 1.188.885 bajo el mismo concepto. Estas operaciones, en 2 años y solo contabilizado hasta setiembre, equivalen a un crecimiento del 3.056%.