Política
16 de diciembre de 2025 - 14:08

Atentan con bomba casera contra vivienda de candidato cartista de Luque

Esta madrugada un desconocido tiró un elemento inflamable en la residencia del candidato.
Esta madrugada un desconocido tiró un elemento inflamable en la residencia del candidato.gentileza

Un desconocido lanzó una bomba incendiaria de fabricación casera en el patio del precandidato a concejal Carlos Roa, del grupo del intendentable cartista Hugo Farías, opositor al movimiento encabezado por el intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC).

Por ABC Color

El ataque a la vivienda del candidato a concejal Carlos Roa, ubicada sobre la calle América de la Compañía Loma Merlo de Luque, ocurrió esta madrugada.

Lea más: Los nombres en puja por ser el candidato del cartismo en Luque

El fuego de la bomba casera alcanzó a una camioneta Toyota, tipo Noah de color negro con chapa N° AAGT 670. Afortunadamente, la familia del político no sufrió ningún daño físico, pero si un gran susto.

El vehículo del candidato fue alcanzado por las llamas.
El vehículo del candidato fue alcanzado por las llamas.

Roa es precandidato por el equipo “Somos Luque”, liderado por Hugo Farías, precandidato a la intendencia de Luque por un “ala cartista”, que es el equipo opositor al intendentable Diego Candia (ANR-HC), actual diputado y cuya candidatura está siendo respaldada por el intendente cartista Carlos Echeverría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El político abandonó al oficialismo colorado luqueño y el pasado 4 de diciembre anunció su apoyo a Hugo Farías.

Carlos Roa saluda al intendentable Hugo Farías el día que anunció su apoyo al movimiento "Somos Luque".
Carlos Roa saluda al intendentable Hugo Farías el día que anunció su apoyo al movimiento "Somos Luque".

Lea más: Cartista utiliza a niños en proselitismo en Luque

Además, Roa es sindicalista del aeropuerto Silvio Pettirossi, en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por lo cual se desconoce de qué sector vendría el intento de amedrentamiento.

En imágenes de circuito cerrado aledaño se visualizó que un extraño vestido completamente de negro arrojó un material inflamable en la vivienda del político cerca de las 03: 30 de hoy y se retiró caminando.