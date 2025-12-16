Atentan con bomba casera contra vivienda de candidato cartista de Luque

El ataque a la vivienda del candidato a concejal Carlos Roa, ubicada sobre la calle América de la Compañía Loma Merlo de Luque, ocurrió esta madrugada.

El fuego de la bomba casera alcanzó a una camioneta Toyota, tipo Noah de color negro con chapa N° AAGT 670. Afortunadamente, la familia del político no sufrió ningún daño físico, pero si un gran susto.

Roa es precandidato por el equipo “Somos Luque”, liderado por Hugo Farías, precandidato a la intendencia de Luque por un “ala cartista”, que es el equipo opositor al intendentable Diego Candia (ANR-HC), actual diputado y cuya candidatura está siendo respaldada por el intendente cartista Carlos Echeverría.

El político abandonó al oficialismo colorado luqueño y el pasado 4 de diciembre anunció su apoyo a Hugo Farías.

Además, Roa es sindicalista del aeropuerto Silvio Pettirossi, en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por lo cual se desconoce de qué sector vendría el intento de amedrentamiento.

En imágenes de circuito cerrado aledaño se visualizó que un extraño vestido completamente de negro arrojó un material inflamable en la vivienda del político cerca de las 03: 30 de hoy y se retiró caminando.