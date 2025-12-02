Política
02 de diciembre de 2025 - 01:00

Los nombres en puja por ser el candidato del cartismo en Luque

El intendente Carlos Echeverría junto al diputado Diego Candia.
La fisura de Honor Colorado se va agrandando en Luque, pues el intendente Carlos Echeverría (ANR- HC) impulsa al diputado Diego Candia como precandidato a intendente, mientras que los senadores cartistas Derlis Maidana, Silvio Ovelar y Lizarella Valiente y el ahora exsenador cartista Carlos Núñez Agüero respaldan la candidatura de Hugo Farías.

Por ABC Color

El diputado Diego Candia comenzó a activar de manera más decidida en su precandidatura a la Intendencia de Luque hace tres meses luego de que la figura del actual concejal Arnaldo Baeza no “prendiera”, pese a contar con todo el respaldo de la estructura municipal luqueña.

Mientras, Farías comenzó con su trabajo proselitista ya a finales del 2021, activando fuertemente en los barrios y últimamente fue sumando apoyo de varios senadores del oficialismo; también se sumó a su movimiento el edil Ramón Servín, quien aspiraba a ser titular de la Junta Municipal de Luque, pero no tuvo respaldo de sus colegas leales a Echeverría.

Por otro lado, Carlos Echeverría recientemente aseguró que Candia es su candidato y agregó que la ciudad “no puede quedar en manos de cualquiera” y que su reemplazante debe garantizar continuidad a su trabajo.

El senador Derlis Maidana, Hugo Farías y el diputado Rodrigo Gamarra.
“El año que viene yo ya me voy, pero no se puede dejar la municipalidad en manos de cualquiera. Necesitamos a alguien que asuma el compromiso de seguir trabajando en nuestra misma línea”, dijo.

A pesar de que en la última plenaria del Movimiento Honor Colorado realizada precisamente en Luque, el discurso fue de salir a trabajar juntos y en “concordia”, en la ciudad el cartismo sigue dividido.

Hugo Farías con el senador Silvio "Beto" Ovelar.
