Los nombres en puja por ser el candidato del cartismo en Luque

El diputado Diego Candia comenzó a activar de manera más decidida en su precandidatura a la Intendencia de Luque hace tres meses luego de que la figura del actual concejal Arnaldo Baeza no “prendiera”, pese a contar con todo el respaldo de la estructura municipal luqueña.

Mientras, Farías comenzó con su trabajo proselitista ya a finales del 2021, activando fuertemente en los barrios y últimamente fue sumando apoyo de varios senadores del oficialismo; también se sumó a su movimiento el edil Ramón Servín, quien aspiraba a ser titular de la Junta Municipal de Luque, pero no tuvo respaldo de sus colegas leales a Echeverría.

Por otro lado, Carlos Echeverría recientemente aseguró que Candia es su candidato y agregó que la ciudad “no puede quedar en manos de cualquiera” y que su reemplazante debe garantizar continuidad a su trabajo.

“El año que viene yo ya me voy, pero no se puede dejar la municipalidad en manos de cualquiera. Necesitamos a alguien que asuma el compromiso de seguir trabajando en nuestra misma línea”, dijo.

A pesar de que en la última plenaria del Movimiento Honor Colorado realizada precisamente en Luque, el discurso fue de salir a trabajar juntos y en “concordia”, en la ciudad el cartismo sigue dividido.