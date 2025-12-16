Diputados aprueban absorción de Repatriados por parte del Ministerio de RR.EE.

La iniciativa, aprobada en general en octubre pasado y analizada ayer en particular, forma parte de las diez leyes que el Gobierno de Santiago Peña solicitó al Congreso Nacional, supuestamente para modernizar la administración pública, eliminando superposiciones institucionales y promoviendo una gestión más eficiente de los recursos del Estado.

Los diputados aprobaron la iniciativa del Ejecutivo introduciendo algunas modificaciones recomendadas por la Comisión de Relaciones Exteriores.

La modificación más relevante fue que de “crear el Viceministerio de Repatriados y Refugiados Connacionales, dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), finalmente solo se aprobó crear “el programa Especializado de Repatriados y Refugiados Connacionales”.

Dentro de este programa, se asumirá todas las competencias, funciones y atribuciones que actualmente ejerce la institución fusionada, tendrá autonomía administrativa para la ejecución de sus funciones.

La propuesta, que pasa al Senado, dará autorización al MRE a implementar un sistema de desvinculación anticipada voluntaria para aquellos funcionarios que manifiesten su interés en acogerse a esta modalidad, como parte de una reingeniería de personal.