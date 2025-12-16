Inconsistencias en DD.JJ. del titular de Petropar ameritan destitución, apunta diputada

La diputada Rocío Vallejo se mostró sorprendida ante las inconsistencias reveladas por la Contraloría General de la República en el caso de Eddie Jara. La parlamentaria expresó que desea que el Niño Jesús toque el corazón de Santiago Peña para que tome la decisión correcta. “Si vos ganas 100 no podés tener 500 en tu cuenta”, remarcó.