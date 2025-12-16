Inconsistencias en DD.JJ. del titular de Petropar ameritan destitución, apunta diputada

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela graves inconsistencias en las declaraciones juradas y movimientos financieros del titular de Petropar, Eddie Jara. En total, la institución apuntó seis observaciones principales que deben ser contestadas por el funcionario.
Ante esta situación, la diputada Rocío Vallejo manifestó que las inconsistencias en la DD.JJ. de Jara son graves y que amerita su destitución inmediata.
“Las inconsistencias de este señor de Petropar son una vergüenza. Yo no sé qué está esperando Santiago Peña para hacerlo (destituirlo). Ojalá que el Niño Jesús venga y trate de tocar su corazón en esta Navidad“, expresó la parlamentaria.
Ante la consulta de si es motivo de destitución, remarcó: “Y claro que es motivo de destitución. En un país serio, en un país serio sí. En Paraguay no, evidentemente en Paraguay no”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Contraloría: Eddie Jara transfirió dinero de Petropar a su cuenta y sus gastos no cuadran
“No podemos seguir siendo administrados por personas que sin vergüenza hacen estas cosas. Esperamos que Santiago Peña tome las decisiones que deba tomar y que, por lo menos, los que tienen indicio de corrupción, no sigan sus cargos”, sostuvo.
Seguido manifestó: “Las inconsistencias que está detectando la Contraloría General de la República son gravísimas y yo hablo como exfiscal”.
“El tema del enriquecimiento ilícito, que es una figura que se analiza, es el precedente del lavado de dinero. Si vos ganás 100, no podés tener en tu cuenta 500. Tenés que tener 100 y tenés que gastar 100″, finalizó la diputada.