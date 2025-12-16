Rocío Vallejo respalda máquinas de votación y defiende el desbloqueo de listas

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), ratificó su respaldo al uso de máquinas de votación y al sistema de desbloqueo de listas, al que calificó como una herramienta fundamental para fortalecer la representación democrática y permitir que candidatos con respaldo ciudadano accedan a cargos electivos.

Vallejo recordó que Patria Querida impulsó el desbloqueo de listas desde sus inicios y sostuvo que este mecanismo posibilitó que “buenas personas lleguen a cargos electivos”, algo que, afirmó, no ocurre con las listas cerradas.

Lea más:

Como ejemplo, citó el caso de Jazmín Galeano, actual concejal de Asunción, quien figuraba en el puesto 19 de la lista y logró ingresar como la más votada. Mencionó también a Pablo Callizo, concejal del PPQ, que pasó del noveno lugar al primero gracias al voto preferencial. “Eso no se ve en una lista cerrada”, remarcó.

Asimismo, mencionó al senador Eduardo Nakayama como otro caso de visibilización ciudadana facilitada por el desbloqueo. Para Vallejo, el sistema ofrece una oportunidad real para que las personas sean conocidas y elegidas directamente por el electorado.

Vallejo sostuvo que la única manera de sostener el desbloqueo de listas es mediante el uso de máquinas de votación. Argumentó que el conteo manual sería inviable en elecciones con una gran cantidad de candidaturas para senadores, diputados y concejalías, debido al cansancio y a las largas horas de trabajo.

Lea más:

“Las máquinas permiten contabilizar los votos de manera correcta”, afirmó, al tiempo de reiterar que desde Patria Querida mantienen su apoyo tanto al desbloqueo como al sistema de votación electrónica.

Finalmente, subrayó que el aspecto a reforzar no es el sistema en sí, sino los controles durante el proceso de conteo de votos, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en los resultados electorales.