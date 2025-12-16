Urgen remitir pedido sobre “banco amigo” de Santiago Peña

“Muchas veces pasa que hacemos un esfuerzo en este recinto de aprobar los pedidos de informe y tarda un tiempo en la remisión. Entonces ya que estamos en la última sesión y entramos al receso parlamentario, de manera personal quiero urgir la remisión a las instituciones pertinentes”, dijo Espínola al entonces presidente en ejercicio de la Cámara, el vicepresidente primero Hugo Meza (ANR, B).

No obstante, a Latorre también se le comprometió con ese cometido, ya que antes de la sesión se le preguntó si pensaba remitir ambos pedidos de informe y dijo que antes del receso parlamentario (la Comisión Permanente si instalará este viernes 19) remitirá todos los pedidos de informes pendientes.

Ambos requerimientos de información guardan relación con los millonarios depósitos de fondos de los aportantes y jubilados del IPS en Ueno Bank, entidad financiera mimada de este Gobierno y cuyas cabezas eran hasta inicios de este año socios comerciales de Peña en Ueno Holding.

Un grupo de legisladores temen que estén en riesgo los fondos de IPS ante una eventual caída de Ueno.

