Dionisio Amarilla encabeza comisión “inútil” y para blindar a Eddie Jara, acusa Raúl Benítez.

“Una vez más, esta comisión que debe velar por el buen funcionamiento institucional o por el cuidado de los recursos públicos, va a funcionar para blanquear y en algunos casos (como el del titular de Petropar, Eddie Jara) para encubrir o blindar”, dijo Benítez.
Esto tras el rechazo a su pedido de convocar a Jara ante la comisión bicameral para el análisis de informes de la Contraloría, para que explique las graves sospechas de corrupción en su administración al frente de la petrolera estatal.
“Se demuestra una vez más que tenemos conformada una comisión bicameral inútil. Eso es lo que es, una comisión inútil”, acotó.
Enfatizó, además, que poco se podía esperar de Amarilla, que además es funcional al cartismo.
“Al tener una comisión gobernada por cartistas, vamos a obtener la protección cartista”, insistió.
El martes en Diputados ya hubo un primer salvataje, al rechazarse pedidos de informe.